Önceki gün evinde ölü bulunan Güney Koreli oyuncu Kim Sae-ron'un ölüm nedeni belli oldu. 24 yaşındaki oyuncunun intihar ettiği ortaya çıktı.

Güney Kore polisi, pazar günü Seul'deki evinde cansız bedeni bulunan oyuncunun intihar sonucu hayata veda ettiğini açıkladı. Koreli haber kaynakları, Kim'in geride bir intihar notu bırakmadığını belirtti.

Genç oyuncunun evini ziyaret eden ve cansız bedenini bulan arkadaşı tarafından polise haber verildiği öğrenildi.

KAZA SONRASI KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

'The Man from Nowhere', 'The Neighbor' gibi filmlerde rol alan Kim Sae-ron, Güney Kore'nin yükselen yıldızı olarak kabul ediliyordu. Ancak oyuncu, 2022'de alkollü araç kullanırken geçirdiği kaza sonrasında kariyerinde düşüşe geçti. 13 bin 800 dolar civarında para cezasına çarptırılan Kim, kaza sonrası yeni rol teklifleri almakta zorlandı.