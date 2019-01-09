Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl bölgedeki olumsuzluklara rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ihracatta hız kesmedi.
Önceki yıl 8 milyar 58 milyon 227 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Güneydoğulu iş adamları, bu rakamı 2018 yılında yüzde 5,2 artırarak 8 milyar 479 milyon 987 bin dolara çıkardı.
Bölgeden 190 ülkeye ürün gönderen iş adamları, tarihinin en yüksek ihracatını da geçen yıl gerçekleştirdi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ihraç edilen ürünler arasında da ilk sırayı tekstil aldı.
Geçen yılı 2 milyar 871 milyon 395 bin dolarlık ihracatla kapatan Güneydoğulu tekstilciler, 2 milyar 651 milyon 223 bin dolarlık ihracat yapılan 2017 yılına göre de bu rakamı yüzde 8,30 artırdı.
LİDER PAZAR ORTADOĞU
Bölgeden ihracatı en fazla yapılan ürünler sıralamasında tekstili, 2 milyar 86 milyon 400 bin dolarla hububat-bakliyat, 1 milyar 507 milyon 608 bin dolarla da halı takip etti.
Bölge ihracatında ilk sırayı ise yüzde 48,7 ile Ortadoğu ülkeleri aldı. Ortadoğu'yu 19,8 ile AB, yüzde 11,5 ile Afrika ülkeleri izledi.
Güneydoğulu iş adamlarının en çok ürün gönderdiği ülkeler ise Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Libya oldu.
BÖLGENİN LOKOMOTİFİ ölgenin lokomotifi Gaziantep
Turizmden sanayiye kadar bir çok alanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi olan Gaziantep, ihracatta da liderliği bırakmadı.
Gaziantep 2017'de 6,5 milyar dolar olan ihracatını, geçen yıl yüzde 6 civarında artırarak 6,9 milyar dolara çıkardı.
Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. kenti konumunu koruyan kent, yıllık bazda da tarihinin en yüksek ihracat rakamını yakaladı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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