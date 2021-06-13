'Hep otoriter roller geldi' 0:00 / 0:00

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Ünlü oyuncu Güngör Bayrak, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Bir projeyi kabul etmeden önce rejisöre baktığını söyleyen Bayrak, şu ifadeleri kullandı:

Neler yapmış mutlaka bakarım. Onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Sonra tabii ki senaryoya bakarım. Çok değişik karakterler oynadım ama hep otoriter kadın canlandırdım yaşımız icabı... Anne, anneanne rolleri geliyor, bayılıyorum. Hep böyle dediğini yaptıran, bazen kendisinin inandığı şeyleri empoze etmeye çalışan, sonra yine doğruya gelen karakterler. Çok seviyorum.