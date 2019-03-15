Günlük burç yorumları (15 Mart 2019 Cuma)

15 Mart Cuma günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Karagül tarafından kaleme alındı. 15 Mart burç yorumlarına bakacak olursak bugün Ay yengeç burcunda ilerlerken, Satürn ile görünüm halinde olacak. Duygusal olarak bastırılmış, biraz kasvetli hissedebilirsiniz. Ailevi konular, duygusal tutumlar ve Ay Neptün görünümü ile idealist söylemler öne çıkıyor. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!