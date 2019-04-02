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Güne Balık’taki Ay Venüs kavuşumu ile başlıyoruz. Sevecen vasıflarımız artıyor. Romantik konularda gelişmeler olası. Zevk düşkünlüğü, isteklerde aşırıya kaçma abartılı harcamalardan kaçınmak faydalı olur. Ay akşam saatlerinde Neptün ve Merkür ile kavuşuma doğru ilerliyor. Gerçeklikten kopuk düşünceler artacaktır. Uygulanabilir fikirlere yoğunlaşmak faydalı olur. Kendimizi bir amaca adama arzumuz çok yüksek bu sebeple olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandırılabiliriz. Oğlak burcundaki zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler almamalı, uzun vadeli düşünüp ayakları yere basan kararlar vermeliyiz. Gün boyu melankolik, karasız güdülerimizle, duygularını dengeleyen, yüksek algılı vasıflarımız çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Su yeşili
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu kendinizi adadığınız iş veya projeler için riske girmek isteyebilirsiniz. Yeterli bilgiye sahip olmadan önemli kararlar vermeyin. Bireysel amacınızın gerçekleşmesi için ilişkilerin onarılması gerekebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu ortak idealleri paylaştığınız insanlar ve sosyal çevrede ayakları yere basmayan söylemler artabilir. Hassasiyetleriniz arttığı için melankoli ve yönsüzlük yoğunlaşabilir. Güç gereksiniminiz yaşam amacınızla çelişiyorsa öze bakış faydalı olur.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bir süredir beklediğiniz haberler gelebilir ancak kariyer alanında hayalperest tutumlar sergilemekten kaçının. İhtiyaçların karşılanmasında başkalarına değil kendinize güvenin. Özgüven ve otoritenin yitirilmesi korkusu gerginlik yaratabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu melankolik duyguların sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Hayal kurmak, yazı yazmak için koşullar uygun. İçsel katılığınız amacınızdan sapmaya yol açabilir. Adaptasyon önemli.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu hayallerle gerçekler uyuşmayabilir. Kafa karışıklığı yönsüzlük duygusu artsa da üretim içinde olmaktan vazgeçmeyin. Erken yaşta kodlanmış sizi aşağı çeken duygularla yüzleşebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Empati ve şefkat duygularınız gün boyu yüksek. İletişim arzunuz yoğun sohbetinden keyif aldığınız insanları tercih edin. Gelecek endişesi yüzünden hedef koyma ve yaşamdan haz alma güçlüğü söz konusu olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Planlanan işlerde aksaklık, yönsüzlük yaşanabilir. Sabah saatlerinde önemli işleri tamamlamaya çalışın. Dogmatik sabit görüşler sizi yorabilir. Akşam saatlerinde önemli kararlar almaktan kaçının.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu romantik ilişkilerde beklentiyi yüksek tutmayın. Duygusal yoğunluğunuz fazla ancak bu tek taraflı bir durum olabilir. Geçmiş ideallere takılı kaldıysanız çözüm için imkanlar gelişebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Ailevi konularda meşguliyet olası. Aklınız ve duygularınız çatışabilir. Reddedilme ya da yalnız kalma korkusuyla hareket ederseniz yanlış amaçlar için çaba sarf edersiniz. Riskli yatırımlardan kaçının.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu olayları yönlendirip, idare etme çabanız yüksek ancak doğru anlaşılamayabilirsiniz. Öze dönüp bireysel hedeflerinizi gözden geçirin. Özgüven ve değer duygularını yok sayıp başkalarını memnun etmek için çaba sarf etmeyin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu zevk düşkünlüğü, isteklerde aşırıya kaçma abartılı harcamalardan kaçınmak faydalı olur. Toplumsal olayların etkisiyle marjinal tutumlar sergileyebilir, ideallerde aşırıya gidebilirsiniz. Dengeyi korumak önemli.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün içinde aşırı teslimiyetçi tutumlar sergileyebilirsiniz. Arzularınızın günün gerçeklerine uygunluğu önem kazanıyor. Geçmişte yeteneklerinizin baskılanması yaşamdan haz almanıza engel oluyorsa bugün çözmek için imkanlar olası.
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