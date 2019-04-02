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Güne Balık’taki Ay Venüs kavuşumu ile başlıyoruz. Sevecen vasıflarımız artıyor. Romantik konularda gelişmeler olası. Zevk düşkünlüğü, isteklerde aşırıya kaçma abartılı harcamalardan kaçınmak faydalı olur. Ay akşam saatlerinde Neptün ve Merkür ile kavuşuma doğru ilerliyor. Gerçeklikten kopuk düşünceler artacaktır. Uygulanabilir fikirlere yoğunlaşmak faydalı olur. Kendimizi bir amaca adama arzumuz çok yüksek bu sebeple olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandırılabiliriz. Oğlak burcundaki zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler almamalı, uzun vadeli düşünüp ayakları yere basan kararlar vermeliyiz. Gün boyu melankolik, karasız güdülerimizle, duygularını dengeleyen, yüksek algılı vasıflarımız çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Su yeşili