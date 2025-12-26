Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mattel'in 80'inci yılı ile İstanbul Oyuncak Müzesi'nin 20'nci yılı, oyunun kültürel mirasını yansıtan özel bir sergiyle kutlandı. Şair ve yazar Sunay Akın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

Müzeyi gezmeye gelen isimler arasında yer alan oyuncu ve senarist Gupse Özay, oyuncaklara olan sevgisini dile getirdi. Çocukluğunda Barbie bebeklerle oynamayı çok sevdiğini söyleyen Özay, unutamadığı bir anısını da paylaştı. Özay; "Bir gün Barbie bebeğimin saçını kesmiştim. Uzamayınca çok üzülmüştüm, benim için küçük bir travma olmuştu" dedi. Evinde hâlâ çok sayıda oyuncak bulunduğunu belirten Özay, kızı Jan Asya'nın da oyuncaklara büyük ilgi duyduğunu ifade etti.

REKLAM

Gupse Özay ve Sunay Akın

Gupse Özay ayrıca, önümüzdeki dönemde sürpriz projelerin olacağını ve çok sevilen 'Gupi' karakterinin devam serisinin çekileceğini müjdeledi. Özay, gazetecilerin "Jan Asya ile kendinizi bağdaştırdığınız bir şey var mı?" sorusuna ise, "Evet, Jan Asya benim kızım. Aynı ben..." yanıtını verdi.

Oyuncu Baran Bölükbaşı da çocukluğundan beri kumandalı arabalara büyük bir tutkusu olduğunu söyledi. Bölükbaşı, Oyuncak Müzesi'nin kendisini geçmişe götürdüğünü ifade etti. Bayram harçlıklarını biriktirerek ailesinden hep kumandalı araba istediğini anlatan oyuncu, babasının Paris'ten getirdiği kumandalı arabayı hâlâ sakladığını ve çok sevdiğini söyledi. Bölükbaşı, önümüzdeki dönemde oyunculuğun yanı sıra müziğe de ağırlık vereceğini açıkladı. REKLAM Baran Bölükbaşı Milli yüzücü Sümeyye Boyacı ise, 2020 ve 2021 yıllarında Barbie'yi temsil etmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Barbie bebeğin kendisinden ilham alınarak tasarlanmasının kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Boyacı, "Küçükken Barbie bebeğimle havuzda vakit geçirir, birlikte çok eğlenirdim" dedi. Sümeyye Boyacı Etkinliğe iş dünyasından Mustafa Taviloğlu da katıldı. Taviloğlu, Oyuncak Müzesi'ni gezerek sergilenen oyuncakları ilgiyle inceledi. Mustafa Taviloğlu ve Sunay Akın Gecenin ev sahibi Sunay Akın, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Oyuncak Müzesi'nin 20'nci yaşını kutladıklarını hatırlatan Akın, "İstanbul Oyuncak Müzesi 20 yaşında. Biz 20 yıldır ülkemize hayal kurmanın, oyunların ve çocuk dünyasının zenginliğinin tarihini anlatıyoruz" dedi.