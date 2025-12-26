Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Gupse Özay: Kızım Jan Asya aynı ben

        Gupse Özay: Kızım aynı ben

        Kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile Jas Asya adından bir kızları bulunan Gupse Özay, samimi açıklamalarda bulundu; "Kızım aynı ben"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:16
        "Kızım aynı ben"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mattel'in 80'inci yılı ile İstanbul Oyuncak Müzesi'nin 20'nci yılı, oyunun kültürel mirasını yansıtan özel bir sergiyle kutlandı. Şair ve yazar Sunay Akın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

        Müzeyi gezmeye gelen isimler arasında yer alan oyuncu ve senarist Gupse Özay, oyuncaklara olan sevgisini dile getirdi. Çocukluğunda Barbie bebeklerle oynamayı çok sevdiğini söyleyen Özay, unutamadığı bir anısını da paylaştı. Özay; "Bir gün Barbie bebeğimin saçını kesmiştim. Uzamayınca çok üzülmüştüm, benim için küçük bir travma olmuştu" dedi. Evinde hâlâ çok sayıda oyuncak bulunduğunu belirten Özay, kızı Jan Asya'nın da oyuncaklara büyük ilgi duyduğunu ifade etti.

        Gupse Özay ve Sunay Akın
        Gupse Özay ve Sunay Akın

        Gupse Özay ayrıca, önümüzdeki dönemde sürpriz projelerin olacağını ve çok sevilen 'Gupi' karakterinin devam serisinin çekileceğini müjdeledi. Özay, gazetecilerin "Jan Asya ile kendinizi bağdaştırdığınız bir şey var mı?" sorusuna ise, "Evet, Jan Asya benim kızım. Aynı ben..." yanıtını verdi.

        Oyuncu Baran Bölükbaşı da çocukluğundan beri kumandalı arabalara büyük bir tutkusu olduğunu söyledi. Bölükbaşı, Oyuncak Müzesi'nin kendisini geçmişe götürdüğünü ifade etti. Bayram harçlıklarını biriktirerek ailesinden hep kumandalı araba istediğini anlatan oyuncu, babasının Paris'ten getirdiği kumandalı arabayı hâlâ sakladığını ve çok sevdiğini söyledi. Bölükbaşı, önümüzdeki dönemde oyunculuğun yanı sıra müziğe de ağırlık vereceğini açıkladı.

        Baran Bölükbaşı
        Baran Bölükbaşı

        Milli yüzücü Sümeyye Boyacı ise, 2020 ve 2021 yıllarında Barbie'yi temsil etmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Barbie bebeğin kendisinden ilham alınarak tasarlanmasının kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Boyacı, "Küçükken Barbie bebeğimle havuzda vakit geçirir, birlikte çok eğlenirdim" dedi.

        Sümeyye Boyacı
        Sümeyye Boyacı

        Etkinliğe iş dünyasından Mustafa Taviloğlu da katıldı. Taviloğlu, Oyuncak Müzesi'ni gezerek sergilenen oyuncakları ilgiyle inceledi.

        Mustafa Taviloğlu ve Sunay Akın
        Mustafa Taviloğlu ve Sunay Akın

        Gecenin ev sahibi Sunay Akın, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Oyuncak Müzesi'nin 20'nci yaşını kutladıklarını hatırlatan Akın, "İstanbul Oyuncak Müzesi 20 yaşında. Biz 20 yıldır ülkemize hayal kurmanın, oyunların ve çocuk dünyasının zenginliğinin tarihini anlatıyoruz" dedi.

        Akın, "Bu yıl çok özel bir sergiyle karşınızdayız. İnsanlık tarihinde çocuklarımızın hayal gücünü çoğaltan, zihinsel gelişimine katkıda bulunan çok değerli oyuncaklar üreten Mattel’in de 80'inci yılı... Kısacası bu yıla özel İstanbul Oyuncak Müzesi ile Mattel bir arada" ifadelerini kullandı. Hiçbir müzenin Oyuncak Müzesi kadar insanlığın değişimini ve gelişimini anlatamayacağını söyleyen Akın, "Mattel firması 80 yıl boyunca bir çocuğun hayal dünyasının değişiminde en büyük etken olmuştur" dedi.

        Sunay Akın, daha sonra "Bir ülkenin geleceği, o ülkeyi yönetenlerin vaatlerinde ya da sözlerinde değildir; çocuklarının hayallerindedir” ifadelerini kullandı.

        Akın, gazetecilerin "Sizin en anlamlı oyuncağınız neydi?" sorusuna ise farklı bir bakış açısıyla yanıt verdi ve "Bir oyuncak mağazasına girdiğinizde ne görüyorsunuz? Raflardaki oyuncakların hiçbirini çocuklar yapmadı. Oyuncaklar biz büyüklerin objeleridir. Çocuğun eline ne versen oyuncak diye oynar zaten" dedi.

        Çocuklara alınan oyuncaklar konusunda da uyarılarda bulunan Sunay Akın, "Ufak çocuklarımıza tabanca gibi oyuncaklar alırsak ileride başımıza daha çok vururuz. Cinayetler artar, felaketler yaşanır. Çocukları bu şeylere küçük yaşta alıştırmamak gerekir" sözleriyle mesaj verdi.

        #gupse özay
        #Jan Asya Arduç
        #Oyuncak Müzesi
        #sunay akın
        #Baran Bölükbaşı
