Gürcistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Gürcistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Bir hafta sonu Batum kıyılarında denize bakıp haçapuri yiyenler de, Tiflis'te iş toplantısına koşanlar da Gürcistan'ın şifreli ayrıntılarıyla karşılaşır: +995'i tuşlamazsanız telefon düşmez, cüzdanınızda Lari yoksa pazarlık sonuçsuz kalır, GE harflerini okumazsanız kiralık arabanın sigortası geçersiz çıkar, .ge uzantısına tıklamazsanız yerel pazara seslenemezsiniz.
Küçücük harf ve rakamlar gibi görünürler ama seyahatin hızını, alışverişin huzurunu ve dijital projenin güvenini belirler. Gürcistan’ı “kolay ülke” kılan bu kodları bir kez belleyince banka kuyruğu da gümrük sorusu da gözünüzde küçülür. Kafkas Dağları’nın eteklerinde rakamlar ve harfler, manzaranın yanında yoldaşınız olur. Detaylar yazımızın devamında…
Tarihi İpek Yolu’nun uğrak noktası olan bu küçük Kafkas ülkesi, Sovyet geçmişiyle modern girişimciliği aynı masada buluşturur. Tiflis’in taş balkonlarında geleneksel şarap tadımı yapılırken, birkaç sokak ötesindeki teknoloji hub’larında blok-zincir projeleri yürütülür. Dalyan misali dar sokaklar ile vadilere serpiştirilmiş köyler arasında dolaşırken, her köşe başında bir kodla tanışırsınız: banka ATM’sinde GEL, telefon ekranında +995, yol kenarında GE plaka, Wi-Fi şifresinde .ge. Bu dört simgeyi doğru okumak, kaybolma korkusunu neredeyse sıfıra indirir. Ülke çapında yaygın ücretsiz Wi-Fi ağları bile telefon numaranızı +995 formatıyla ister; aksi hâlde SMS doğrulaması gelmez.
GÜRCİSTAN TELEFON KODU
+995, Gürcistan’ın dünyaya açılan kapısıdır. Yurtdışından arama yaparken bu kodu başa eklemeden hiçbir çağrı hedefe ulaşmaz. Ardından:
yerine oturur. Gürcistan içinde arama yapacaksanız trunk kodu olmadığı için doğrudan alan kodu + numara çevirirsiniz. Acil servis tek numaraya indirgenmiştir: 112. Bu numara hem polis hem ambulans hem itfaiye için kullanılır ve İngilizce operatör mevcuttur. Dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı da dağ geçitlerinde mobil kapsama alanının düşmesidir; Kazbegi veya Tusheti yollarına çıkmadan önce offline harita indirip konaklama yerinizin sabit hattını mutlaka kaydedin.
GÜRCİSTAN PARA BİRİMİ
Resmî para birimi Lari’dir, kısaltması GEL’dir ve sembolsüz şekilde “₾” işaretiyle de rastlanır. 1 Lari, 100 tetri’ye bölünür; ancak 1 ve 2 tetri madeni paraları günlük hayatta neredeyse kaybolmuştur. Güncel banknot serisi:
Kredi kartı ve temassız ödeme şehir merkezlerinde yaygın; ancak Svaneti’nin taş köylerinde tek seçenek nakit olacaktır. Bu yüzden bankadan çekim yaparken 10 ve 20’lik kupürleri tercih etmek pazarda işinizi kolaylaştırır. Döviz bozduracaksanız, havalimanı yerine Rustaveli Caddesi üzerindeki lisanslı döviz bürolarını hedefleyin; komisyon farkı bazen %5’i bulabilir.
GÜRCİSTAN PLAKA KODU
GE harfleri, Gürcistan’ın araç plakalarında ülke kimliğini simgeler. Soldaki AB mavi şeridi her ne kadar Avrupa Birliği üyesi olmadığını sezdirse de, Gürcistan’ın Avrupa yolunda sembolik bir adımıdır. Plaka dizilimi:
Örnek: NT-547-AB. Kiralık araçların plakası standartla aynıdır; ekstra harf kodu bulunmaz. Polis çevirmelerinde plaka-sigorta uyumu kontrol edilir. Buna göre:
Unutmayın, ülke içi otoyollar ücretsizdir fakat Batum bölgesinde bazı dağ yollarında köprü ücreti nakit Lari olarak alınır.
GÜRCİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI KULLANILIR?
.ge uzantısı, 1992’den bu yana Gürcistan’a tahsisli ülke kodu üst düzey alan adıdır. Kayıt işlemleri Caucasus Online veya birkaç global registrar üzerinden yürütülür ve genellikle şu adımlardan geçer:
Yerel aramalarda .ge uzantılı bir site, Google’ın Gürcüce sonuçlarında daha üst sıralara çıkar. Turizm sektörü işletmeleri (guesthouse.ge tarzı) bunu müşteri güveni için kullanır.