        Haberler Dünya Gürcistan Türk vatandaşlarına sağlık sigortasını zorunlu hale getiriyor | Dış Haberler

        Gürcistan Türk vatandaşlarına sağlık sigortasını zorunlu hale getiriyor

        Gürcistan, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde kimlik veya pasaporta ek olarak seyahat ve sağlık sigortasını zorunlu hale getiriyor. Yeni sistem, Batum'a günübirlik seyahatleri de kapsıyor.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:18 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:18
        Gürcistan Türk vatandaşlarına sağlık sigortasını zorunlu hale getiriyor
        Türkiye ile Gürcistan arasında uzun yıllardır sadece kimlik kartıyla yapılan geçişlerde yılbaşından itibaren yeni bir dönem başlıyor.

        Gürcistan hükümeti, Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde seyahat ve sağlık sigortası zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

        Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Gürcistan’a giriş yapacak her yolcudan günübirlik ziyaretler de dahil olmak üzere geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesi istenecek.

        Kararın gerekçesi olarak son dönemde Türk vatandaşlarının Gürcistan’da yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunları gösteriliyor.

        Sigortasız gerçekleşen bu durumların hem yüksek tedavi maliyetlerine hem de iki ülke arasında hukuki sorunlara yol açtığı ifade edildi. Yeni uygulamanın bu mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedeflediği belirtildi.

        Düzenleme, Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum’a günübirlik geçen yolcuları da kapsayacak. Böylece kısa süreli seyahatlerde dahi sigorta yaptırmak zorunlu hale geliyor.

        Yetkililer, 1 Ocak 2026’dan itibaren sigorta poliçesi bulunmayan Türk vatandaşlarının Gürcistan’a girişine izin verilmeyeceğini vurguluyor.

