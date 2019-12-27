Gürkan Akgün'den Kanal İstanbul açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kanal İstanbul hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Akgün, "Kanal İstanbul’un ÇED raporuna ilişkin 28 Kasım tarihinde düzenlenen toplantıya, İBB İmar ve Şehircilik Daire Bşk. olarak katıldım. Ve elbetteki katılım tutanağına da imza attım" derken, imzaladığı görüşünü paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına Twitter'dan yanıt verdi.

Akgün yaptığı açıklamada, imza tutacağını paylaşırken, ÇED raporuna ilişkin imzaladığı görüşlerini de paylaştı. Akgün, "Toplantıda sözlü olarak yaptığım açıklamaların içeriği de, oraya katılan tüm kurum temsilcileri açısından aşikardır. Onun da son cümleleri: 'Yol yakınken bu süreçten vazgeçilmesi gerektiğini buradaki kurumlara tekrar tekrar hatırlatmayı görev biliyoruz.' Söz konusu ÇED raporuna ilişkin ‘olumsuz’ görüşümüz, toplantı tarihi olan 28 Kasım tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın e-çed sistemine yüklenmiştir" ifadelerini kullandı.