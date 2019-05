Venüs Sultanlar Ligi’nde 11. şampiyonluğuna ulaşan ve sezonu iki kupayla kapatan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak, sezonun değerlendirmesini yaptı. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Melis Gürkaynak, “Kritik maçlar oynadığımız zorlu bir süreç geçirdik. Sezonu dünya şampiyonluğuyla açtık, Türkiye şampiyonluğuyla da kapattık. Avrupa üçüncüsü olduk. Aslında büyük bir başarı bu. ‘Elimizden gelenin en iyisini yaptık’ derler ya bazen, biz elimizden gelenin en iyisinin daha iyisini yaptık. Yarı finalde Novara’ya karşı talihsiz bir şekilde elendik ve üçüncü olduk. VakıfBank’ta oynuyorsanız hedefiniz her zaman şampiyonluktur. Bu yüzden biraz üzgünüz. Ama tekrar o maçtan sonra demoralize olmadan Türkiye Kupası’nı kazandığımız için mutluyuz” dedi.

"UMARIM SENEYE AVRUPA ŞAMPİYONU OLURUZ"

Gelecek sene Avrupa Şampiyonu olmak istediklerini söyleyen kaptan Melis, “Biz kupa kazandırmaya alıştırdık sporseverlere. Bundan dolayı mutluyuz. Biz baskıyı seviyoruz aslında. Bunu her maça çıktığımızda da hissediyoruz. Finallerde özellikle. Bu bize iyi geliyor. Bu baskı ile nasıl başa çıkacağımızı öğrendik. Bu sene Avrupa şampiyonu olamadık ama umarım seneye Avrupa şampiyonu oluruz” şeklinde konuştu.

"KAPTANLIK BENİM İÇİN BÜYÜK TECRÜBE OLDU"

Bu sene kaptan olmasının kendisine çok şey kattığının altını çizen Melis, “Bu sezon çok şey öğrendim. Gözde’den (Kırdar) sonra kaptanlık görevini almak çok kolay bir şey değil. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Arkadaşlarıma ne verebiliyorsam, onlar için ne doğru ise onu vermeye çalıştım. Umarım takıma katkı sağlamışımdır. Benim için büyük bir tecrübe oldu. Umarım ilerleyen yıllarda da devam edebilir” dedi.

"DOSLUĞUMUZ HER ZAMAN BAKİ KALACAK"

Başarılı voleybolcu, takımdan ayrılan isimlerden dolayı üzerilerinde biraz duygusallık olduğunu dile getirerek, “Biz bir aile olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Uzun süre aynı takımda oynayan arkadaşlarla ayrılmak bizim için üzüntü verici. Kellsy, Ting Zhu, Lonneke takımdan ayrıldı. Ayrılıkların olduğu bir sezon oldu. Bu yüzden biraz da duygusallık var üzerimizde. Biz her zaman aileyiz. Bir gün mutlaka yollarımız kesişecektir onlarla. Kelsey ile seneye rakip olacağız. Bizim her zaman dostluğumuz baki kalacak. Ama sahada rakip olacağız” ifadelerini kullandı.

Gelecek sene başarılarına yeni başarılar eklemek istediklerini belirten Melis, “Umarım gelecek seneye de başarılı bir sezon geçiririz. Seneye yeni transferlerimizle tüm kupaları kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

"BU GENÇ KADROYA RAĞMEN SEZONU İKİ KUPA İLE KAPATTIK"

Vakıfbank’ta takımın 19 yaşındaki genç pasörü Ebrar Karakurt, şampiyonluk yolunda yaşadıklarını paylaştı. Genç bir ekiple bu sezon çok iyi işler yaptıklarını belirten Ebrar, “Çok mutluyum. Bu genç kadroya rağmen sezonu iki kupa ile kapattık. Bu mutluluk ve gurur verici bir olay. İnşallah seneye de 5 kupanın 5’ni de kazanırız ve siz basın mensupları da daha çok burada olursunuz” dedi.

"BAZEN AĞLADIK, BAZEN GÜLDÜK"

Altyapıdan sonra A Takım'da çıktığında zor zamanlar geçirdiğini belirten Ebrar, “Çok büyük bir takıma geldim. Altyapıdan sonra çok büyük bir seviyeydi. Antrenmanlarda çok zorlandık. Bazen çok ağladık, bazen de çok güldük. Giovanni Guidetti bazen bize çok kızdı. Ama sonunda mutluyuz. Çünkü zirvede bitirdik. Zor ama güzel oldu” yorumunu yaptı.

"CHİARA, BİZE ANNELİK, BABALIK YAPTI"

Takımda bir aile ortamı olduğunun altını çizen genç voleybolcu, “Burada gençler için çok iyi bir ortam var. Önümüzdeki insanlar bize karşı çok iyimser insanlar. Örnek aldığımız isimlerle çalıştık. Onlarla bu ortamda olmak, onlarla aynı havayı solumak bizim için çok büyük onurdu. Bize çok şey kattı onlarla çalışmak. Lonneke, Chiara bize annelik, ablalık yaptı. Onların gelecek sene takımda olmaması bizim için çok üzücü” şeklinde konuştu.

Gelecek sezon yarışacakları tüm kulvardaki kupalara talip olduklarını söyleyen başarılı sporcu, “Önümüzdeki sezon çok daha fazla çalışarak büyük hedefler edineceğiz. Gerek bireysel gerekse takım anlamında. Gelecek sene 5 kupayı da kazanmak istiyoruz. Takımda değişikliler olacak ama birbirimize alışma sürecimiz çok fazla uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı.