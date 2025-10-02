Habertürk
        Gürsel Tekin'den aleyhindeki yayınlara ilişkin açıklama

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, bazı medya kuruluşlarının ve gazetecilerin yalan haberlerle kendisine saldırdığını belirterek, "Özellikle paralı gazeteciler ve troller, önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız. Bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız, bir tarafta organize işin bir parçası olacaksınız, bir tarafta da döneceksiniz tertemiz üç tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Saç kesilecek, kel görünecektir." dedi.

        Giriş: 02.10.2025 - 18:15
        Gürsel Tekin açıklamasında, CHP İstanbul İl Yönetimi'nde çağrı heyeti olarak göreve geldikleri 2 Eylül'den itibaren partinin kurumsal kimliğini tartıştırmamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Bazı haber kanallarının ve gazetecilerin yalan haberlerle kendisine saldırdığını ifade eden Tekin, "Benim kimseden korkmayacağımı, beni tanıyanlar bilir. Etrafımızdaki insanlarla ilgili yalan yanlış, iftira, aşağılıkça haberlerle insanlara saldırttınız ve öyle bir duruma getirdiniz ki bizi tanıyan insanların bile kafaları karıştı. Bir kere şunu bilin, bizim sizden ders alacak hiçbir karakterimiz yok. Asla biz hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa, milletin malına el uzatanlar değiliz ama siz, ne garip bir şeydir ki üç kuruş paraya satılarak insanları infaz etmesini biliyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz bunu? Gelin karşımızda yapın." ifadelerini kullandı.

        Aleyhinde yayın yapan kişi ve kanalların kendisine cevap hakkı vermediğini söyleyen Tekin, "Bugüne kadar yalan yanlış, iftira haberlerinizin tamamını çürütmek adına söz hakkımı kullanmak istiyorum. Üç kez sosyal medyada paylaştım. Bugün son kez kamuoyu huzurunda paylaşmak istiyorum. Eğer en kısa süre içerisinde söz hakkımı kullandırmazsanız ister istemez hukuksal haklarımı aramak zorunda kalırım. Söylediğiniz her cümleyi, benim terbiyem müsaade etmediği için söylemek istemiyorum." dedi.

        Tekin, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Özellikle paralı gazeteciler ve troller, önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız. Bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız, bir tarafta organize işin bir parçası olacaksınız, bir tarafta da döneceksiniz tertemiz üç tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Saç kesilecek, kel görünecektir."

