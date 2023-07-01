Gürültüye bariyer çekiliyor

65 BİN 601 METREKARE GÜRÜLTÜ BARİYERİ KAZANDIRILACAK

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı'nda yer alan, yerel yönetimlerce yapılacak gürültü bariyeri projelerine, bakanlıkça finansal destek sağlandığı ifade edildi. Ümraniye Millet Bahçesi E-80 kara yolu mevkisinde 5 bin 737, Çekmeköy ilçesi 0-6 Çevre Yolu-Doğa Parkı Yanı Şile Yolu mevkisinde 4 bin 100, Konya-Adana Çevre Yolu Adliye Sarayı önü civarında 1416 olmak üzere toplam 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerinin tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, İstanbul Ümraniye'de 19 bin 530, Başakşehir'de 10 bin 500, Gaziantep'te 18 bin 336, Konya'nın Karatay ilçesinde 5 bin 982 metrekare olmak üzere toplam 54 bin 348 metrekare gürültü bariyeri proje çalışmalarının sürdüğü dile getirildi. Açıklamada, onaylanan projeler tamamlandığında, 65 bin 601 metrekare gürültü bariyerinin şehirlere kazandırılacağı vurgulandı.