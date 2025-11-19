Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) AKM'de

        Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) AKM'de

        Mizahıyla, müziğiyle, sahne tasarımıyla ve Regency döneminin arka odalarından yükselen dedikodularıyla kurulan güçlü bir sahne evreni AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) AKM'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BKM ve DOT ortak yapımı, Jane Austen'ın klasik eseri Pride and Prejudice’i Isobel McArthur’un eğlenceli bir komediye dönüştürdüğü; DOT’un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönetmenliğinde sahnelenen GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey), 9 Aralık akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

        Aralık’taki AKM buluşmasından önce oyun, 21 Kasım’da Maximum Uniq Hall’de sahnelenecek.

        Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı, sahnede tüm karakterleri olağanüstü bir performansla canlandırıyor ve Jane Austen’ın klasik dünyasını eğlenceli bir yorumla altüst ediyor.

        REKLAM

        Sahnedeki dönüşümü, mizahı ve yüksek enerjisiyle izleyenlerinde derin izler bırakan GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey), Regency dönemi İngiltere’sinde geçen hikâyeyi Jane Austen’ın klasik karakterlerini bu kez hizmetçilerin gözünden ele alarak sahneye taşıyor.

        Zengin dekoru, etkileyici ışık tasarımı, özgün kostümleri, müzikleri ve oyunculuklarıyla sahnede benzersiz bir dünya kuran GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey), 9 Aralık’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda tiyatroseverleri unutulmaz bir geceye davet ediyor.

        Aşkın, gururun, önyargıların ve toplumsal normların iç içe geçtiği bu sahne evreninin biletleri satışta.

        Yaklaşan oyun tarihleri:

        21 Kasım 2025 – Maximum Uniq Hall, İstanbul

        9 Aralık 2025 – Atatürk Kültür Merkezi / Türk Telekom Opera Salonu, İstanbul

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gurur ve Önyargı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Grip vakaları artıyor!
        Grip vakaları artıyor!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?