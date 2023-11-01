Haberler Gündem İnanç Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? Kadın ve Erkek Gusül Abdest Alınışı Anlatımı

Gusül (boy) abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti alınışı anlatımı Gusül abdesti, boy abdesti olarak da bilinen ve belirli durumlarda alınması farz olan bir ibadettir. Gusül abdesti nasıl alınır, İslam'da detaylı olarak açıklanmıştır ve hem erkekler hem de kadınlar için bazı özel adımlar içerir. Boy abdesti nasıl alınır sorusuna verilecek yanıt, temelde hem erkekler hem de kadınlar için benzerdir. Gusül abdesti alınışı konusunda bilgi sahibi olmak, Müslüman bireyler için ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri açısından önemlidir. Peki, gusül (boy) abdesti nasıl alınır? İşte detaylar. Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:03 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Boy abdesti veya gusül abdesti, İslam dininde bir dini gereklilik olarak tüm vücudun yıkanmasını ifade eder. Sözlükte “yıkamak, temizlemek” manasında masdar ve “yıkanma” anlamında isim olan gusül (gusl) kelimesi terim olarak cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilikten temizlenme niyetiyle bütün vücudu su ile yıkamayı ifade eder. Türkçede “boy abdesti” ve bazı bölgelerde halk arasında “büyük abdest” olarak bilinir. Suyun olmadığı yerde ya da kişiye göre hasta edeceğini düşündüğü soğuk su varsa, kişi Maide Suresi, 6. ayetine göre teyemmüm yapabilir, gusül abdesti almış sayılır. Uygun sıcaklıkta su bulduğu zaman teyemmüm geçersiz olur. Gusül abdesti nasıl alınır konusunda belirli adımlara dikkat edilmesi gereklidir. Peki, gusül abdesti ya da diğer adıyla boy abdesti nasıl alınır? İşte kadın ve erkekler için gusül abdesti alınışı anlatımı...

2 Şurada Paylaş!







Gusül Abdesti Nasıl Alınır? İslam dininde boy abdesti aşağıdaki şekilde alınmaktadır. Fakat bu İslam bilginleri tarafından gusülle ilgili hadislerden çıkarılan uygulamalardır. Guslün Kur'anda belli bir yapılış şekli belirtilmemiştir. Keza herhangi temiz bir suda yüzen kişi bile eğer buna niyet etmişse gusletmiş sayılmaktadır.