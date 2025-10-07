Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Guterres'ten Gazze'deki saldırıların ikinci yılına ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Guterres'ten Gazze'deki saldırıların 2. yılına ilişkin açıklama

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası yaşananları "akılalmaz ölçekte bir insani felaket" olarak nitelendirerek, bölgede çatışmalara son verilmesi çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 02:39 Güncelleme: 07.10.2025 - 02:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Guterres'ten Gazze'deki saldırıların 2. yılına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü aracılığıyla Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananların ikinci yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

        BM Genel Sekreteri Guterres, esirlerin serbest bırakılmasını ve bölgede herkesin acısına son verilmesini isteyerek, "Bu, akılalmaz ölçekte bir insani felakettir. Gazze, İsrail ve bölgedeki çatışmalara hemen son verilsin. Sivillerin hayatları ve gelecekleriyle bedel ödemesi durdurulsun." ifadelerini kullandı.

        AA'nın haberine göre; iki yıllık travmanın ardından umudu seçmek gerektiğini kaydeden Guterres, "ABD Başkanı Donald Trump'ın son önerisi, bu trajik çatışmayı sona erdirmek için değerlendirilmesi gereken bir fırsat sunuyor." görüşünü paylaştı.

        Guterres, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve barışın yolunu açmak için kalıcı bir ateşkes ve güvenilir bir siyasi sürecin şart olduğunu belirterek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istedi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk en az 67 bin 160 Filistinli yaşamını yitirdi, 169 bin 679 kişi yaralandı.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Antonio Guterres
        #gazze
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar yaşanıyor
        Halep'te çatışmalar yaşanıyor
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi