Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü aracılığıyla Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananların ikinci yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, esirlerin serbest bırakılmasını ve bölgede herkesin acısına son verilmesini isteyerek, "Bu, akılalmaz ölçekte bir insani felakettir. Gazze, İsrail ve bölgedeki çatışmalara hemen son verilsin. Sivillerin hayatları ve gelecekleriyle bedel ödemesi durdurulsun." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; iki yıllık travmanın ardından umudu seçmek gerektiğini kaydeden Guterres, "ABD Başkanı Donald Trump'ın son önerisi, bu trajik çatışmayı sona erdirmek için değerlendirilmesi gereken bir fırsat sunuyor." görüşünü paylaştı.

Guterres, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve barışın yolunu açmak için kalıcı bir ateşkes ve güvenilir bir siyasi sürecin şart olduğunu belirterek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk en az 67 bin 160 Filistinli yaşamını yitirdi, 169 bin 679 kişi yaralandı.