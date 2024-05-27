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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret ve inşaatta azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret ve inşaatta azaldı

        Güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe değişim göstermezken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3, inşaat sektöründe ise 0,3 azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:45
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        Perakende ve inşaatta güven düştü
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        Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, mayısta aylık bazda hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 olurken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

        Hizmet sektöründe mayısta bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,0, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,6 gerilerken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,6 artış gösterdi.

        Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 7,7, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,9 yükseldi.

        İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,4 artarken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,9 gerileme oldu.

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