        Haberler Gündem Güvenlik Güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı

        Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı

        Van'da yasa dışı geçişlerin engellenmesi amacıyla İran sınırına örülen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı, 91 kilometresinde ise çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 18:01 Güncelleme: 24.09.2025 - 18:03
        1

        Van'da yasa dışı geçişlerin engellenmesi amacıyla İran sınırına örülen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı.

        2

        İran ile en uzun sınıra sahip Van'da terör ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemek, yasa dışı geçişleri engellemek amacıyla 2021'de güvenlik duvarı yapımına başlandı.

        3

        Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinin sınırını kapsayan 204 kilometrelik etapta güvenlik duvarı, tel örgü, hendek ve güvenlik yolu yapım çalışmaları tamamlandı.

        4

        Başkale ilçesi sınırındaki 91 kilometrelik hatta ise beton duvar inşası ve diğer çalışmalar devam ediyor.

        5

        İnşa edilen elektro optik ve asansörlü kulelere monte edilen gözetleme cihazları ve radarlarla sınır hattını gözetim altında tutan Mehmetçik, sarp ve engebeli coğrafyada 7 gün 24 saat görev yapıyor.

        6

        Uzaktan komuta ve otonom özelliğe sahip insansız kara aracı, insansız hava aracı ve drone'larla zorlu arazide keşif, gözetleme ve koruma görevi yürüten hudut birlikleri, teröristlerin ve düzensiz göçmenlerin geçişlerinin önlenmesi amacıyla menfezlerde hem fiziki önlemler alıyor hem de anlık uyarı ve görüntü aktarabilen foto kapanlar kullanıyor.

        7

        İHA, drone ve paramotor tehdidine karşı dronsavar ile aktif savunma yapılabilen hava savunma topu ve taret (uçaksavar) monteli zırhlı personel taşıyıcının konuşlandırıldığı sınırda, keskin nişancı timleri ve komando birlikleri sayesinde güvenlik üst düzeyde tutuluyor.

        8

        Güvenlik güçleri, "hudut namustur" anlayışıyla sınırdaki her türlü yasa dışı olaya müdahale ediyor.

        9

        Güvenlik duvarı, hendek çalışmaları ve teknolojik yatırımlarla sınırı kontrol altında tutan birlikler, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan turistlerin de güvenliğini sağlıyor.

