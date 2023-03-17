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Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET | Son dakika haberleri: Dehşet güvenlik kamerasında! 3 aylık eşe satırlı saldırı!
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Dehşet güvenlik kamerasında! 3 aylık eşe satırlı saldırı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde S.G., 3 ay önce evlendiği 39 yaşındaki Ç.G.'ye satırla saldırı girişiminde bulundu. Olay anı, kadının, bir süredir devam eden şiddet olaylarını kaydetmesi için eve taktırdığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DEHŞET | Son dakika haberleri: Dehşet güvenlik kamerasında! 3 aylık eşe satırlı saldırı!
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DHA

Antalya Manavgat'ta yaşayan Ç.G. (39) isimli kadın, 5 Aralık 2022'de evlendiği S.G.'den şiddet görmeye başladı.

EVE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI

DHA'da yer alan habere göre Ç.G., kendisiyle ilk eşinden olan 12 ve 14 yaşlarındaki kızlarına, kocasının yaşattıklarını kayıt altına almak için eve güvenlik kamerası taktırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu yıl 1 Şubat'ta eve alkollü geldiği iddia edilen S.G.'nin, eşi Ç.G.'ye saldırdığı anlar, kamera tarafından anbean kaydedildi.

EVDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Eşine saldıran S.G.'nin aynı binada yaşayan annesi, kız kardeşi ve komşularının yardımıyla evden uzaklaştırılmaya çalışıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.

SATIRLA DUVARLARA VURDU

Görüntülerde; S.G. ve evdekiler arasında bir süre arbede yaşandığı, daha sonra Ç.G. ve beraberindekilerin dışarı çıktığı görüldü. Sonrasında S.G.'nin eline aldığı satırla duvarlara vurduğu anlar da görüntülere yansıdı.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Diğer yandan Ç.G.'nin kocası hakkında sürekli evden uzaklaştırma kararı aldırdığı, son olayla ilgili de polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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