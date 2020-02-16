Güvercin son bölümü izlendi. Star TV ekranlarında ilgiyle izlenen Güvercin'in 10. son bölümünde, İpek'in ansızın gelişi Kenan ve Zülüf için büyük bir dert oluyor.

GÜVERCİN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

GÜVERCİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kenan Kevsa’yı konaktan kovmuş, Ökkeş de nişana Nimet’in çocuğunu Kevsa’nın getirdiğini öğrenerek ona yüz çevirmiştir. Kevsa, İsmihan’ın evinde yalnız ve fakir bir hayat yaşamaya devam etmektedir. Zülüf ve Kenan İsmihan’ın mutluluğu ve sağlığı için evcilik oyununa devam ederken, bu oyun onları gitgide birbirlerine yaklaştırmıştır. Fakat İpek’in aniden çıkıp gelişiyle Kenan ve Zülüf’ün aşkı bu büyük sınavı da geçmeyi başarabilecek mi? İpek gerçekten İsmihan’ı ziyarete mi, yoksa Kenan’la olan geçmişin hesabını görmek için mi gelmiştir?

Zülüf, İpek’ten Kenan’ın geçmişini öğrendiğinde Kenan’a karşı nasıl bir tavır alacak? Gaffur Kasım ve Celil’i konuşturarak cezalarını kesmiş, işin arkasında Kevsa’nın olduğunu öğrenerek hesap sormak için Kevsa’nın karşısına çıkmıştır. Gaffur Kevsa’ya olan hislerini bir kenara bırakıp Bedir’in intikamını alabilecek midir? Ökkeş ise ağabeyinin sözünü dinleyip Nimet’e kendisini affettirmek için gittiğinde Nimet’in Antep’i terk ettiğini öğrenerek yıkılmıştır. Ökkeş Nimet’in izini bulup onu dönmeye ikna edebilecek midir?