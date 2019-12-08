Güvercin 3. son bölüm izleyicisi ile buluştu. Güvercin'in yeni bölümünde, Ökkeş, düğünde öfkesine engel olamayarak Bedir’i vuruyor. Kenan babasının katili olarak gördüğü Bedir’i, ölmesin diye hastaneye taşımak zorunda kalıyor.

GÜVERCİN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜVERCİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bedir’in vurulması, sulhu Cibranoğulları’nın bozdukları anlamına gelmektedir. Ökkeş Bedir’i vurduktan sonra ortadan kaybolur. Kevsa ve Celil Ökkeş’in yakalanmaması için ellerinden geleni yaparlar.

Kenan’sa kardeşini adalete teslim etmek zorunda olduğunu düşünmektedir. Zülüf, babasını vuran aileye iyice düşman kesilmiştir. Onun için Kenan da onlardan biridir.