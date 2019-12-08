Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Güvercin 3. son bölüm! Güvercin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güvercin 3. son bölümü Star TV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Güvercin son bölümünde, Ökkeş düğünde Bedir'i vuruyor. Kenan ise Bedir'in ölmemesi için hastaneye götürüyor. Peki, Güvercin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güvercin

Güvercin 3. son bölüm izleyicisi ile buluştu. Güvercin'in yeni bölümünde, Ökkeş, düğünde öfkesine engel olamayarak Bedir’i vuruyor. Kenan babasının katili olarak gördüğü Bedir’i, ölmesin diye hastaneye taşımak zorunda kalıyor.

GÜVERCİN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜVERCİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bedir’in vurulması, sulhu Cibranoğulları’nın bozdukları anlamına gelmektedir. Ökkeş Bedir’i vurduktan sonra ortadan kaybolur. Kevsa ve Celil Ökkeş’in yakalanmaması için ellerinden geleni yaparlar.

Kenan’sa kardeşini adalete teslim etmek zorunda olduğunu düşünmektedir. Zülüf, babasını vuran aileye iyice düşman kesilmiştir. Onun için Kenan da onlardan biridir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur 3. sezon 12. bölüm 3. fragmanı: Kemal vuruluyor! Çukur yeni bölümünden detaylar...
TELEVİZYON"Kemal vuruluyor!"
Yayın akışı 8 Aralık 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?
TELEVİZYONYayın akışı 8 Aralık 2019
7 Aralık Cumartesi reyting sonuçları! Hangi dizi birinci oldu? İşte sevilen o dizi
TELEVİZYON7 Aralık Cumartesi reyting sonuçları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk cumartesinin galibi oldu
TELEVİZYONCumartesinin galibi oldu!
Çukur'da sürpriz veda! "Çukur"un 3. sezon 12. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı
TELEVİZYON"Şimdi işin acılı kısmına gelelim!"
MasterChef Türkiye kim elendi 6 Aralık 2019? MasterChef'e SÜRPRİZ bir isim veda etti
TELEVİZYONMasterChef Türkiye kim elendi?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 14. yeni bölüm fragmanı: Asıl inatlaşma şimdi başlıyor! Kuzey Yıldızı 13. son bölüm izle
TELEVİZYONAsıl inatlaşma şimdi başlıyor!
Çukur 3. sezon 12. yeni bölüm 2. fragman izle: Çukur'da beklenmedik veda!
TELEVİZYONÇukur'da beklenmedik veda!
Avro'nun diğer adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster Avro sorusu
TELEVİZYONAvro'nun diğer adı nedir?
Benim Tatlı Yalanım 25. son bölüm: Aylin'in sırları ortaya çıkıyor! Benim Tatlı Yalanım 26. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONAylin'in sırları ortaya çıkıyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X