Güvercin 5. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Güvercin'de Zülüf ile Kenan gerçeklerin peşine düşerken birbirlerine olan güvenleri de arttı. Ancak Kevsa ve Ökkeş'in bitmek bilmeyen öfkesi yine her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale soktu. Güvercin 6. yeni bölüm fragmanı ve 5. son bölüm özeti haberimizde.

GÜVERCİN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜVERCİN 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zülüf, yanlışlıkla Kenan’ı vuruyor.

Ökkeş cezaevinden çıkmış, konağa geri dönmüştür. Zülüf on beş yıl önce cinayet mahalinde gördüğü silahın aynısını Kenan’ın odasında görünce aklı karışmıştır. Kenan’dan bu silahın onda ne işi olduğunu açıklamasını isterken yanlışlıkla Kenan’ı vurmuştur. Ökkeş, ağabeyine karşı hala öfkelirdir. Kendisini polise nasıl teslim ettiyse Zülüf’ü de teslim etmesini ister. Bu olay Kevsa, Celil ve Ökkeş için Zülüf’ün konağa intikam için geldiği tezini savunmaları için bulunmaz fırsat olur.

Kenan’sa Zülüf’ün barış için konağa döndüğünü düşünürken, bu olayla bir hayal kırıklığı yaşar. Ancak Zülüf’ün ısrarla babasının katil olmadığını söylemesi onun da kafasını karıştırmaya başlayacaktır.