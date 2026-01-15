Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Güvercin beslemek günah mı? Diyanet'e göre güvercin beslemek caiz mi?

        Güvercin beslemek günah mı? Diyanet'e göre güvercin beslemek caiz mi?

        Gökyüzünün en zarif dansçıları, barışın evrensel sembolü ve Anadolu kültürünün damlarında yankılanan kanat seslerinin sahibi... Güvercinler, sadece meydanlarda yem atılan sevimli canlılar değil, aynı zamanda binlerce yıldır insanoğlunun en yakın dostlarından biridir. Özellikle "kuşçuluk" geleneğinin yaygın olduğu ülkemizde, taklacısından postacısına, süs güvercininden dönücüsüne kadar pek çok tür, özel kümeslerde büyük bir tutkuyla beslenir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 13:11 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güvercin beslemek günah mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kimi zaman bir hobi, kimi zaman bir terapi, kimi zaman ise nesilden nesile aktarılan bir miras olan bu alışkanlık, bazen dini hassasiyetlerle çatışıyormuş gibi algılanabilir. Halk arasında dolaşan "Güvercin beslemek uğursuzluk getirir", "Güvercin olan eve melek girmez" veya "Kuşbazın şahitliği kabul olmaz" gibi rivayetler, bu masum hobiyi icra eden müminlerin içine kurt düşürebilir.

        İslam dini, prensip olarak hayvan sevgisini ve merhameti emreder. Ancak her eylemde olduğu gibi, hayvan beslemenin de "kul hakkı", "zaman israfı" ve "kumar" gibi ince çizgilerle belirlenmiş sınırları vardır. Güvercin beslemek özünde helal (mubah) bir eylem olsa da, bu işin yapılış şekli ve amacı hükmü değiştirebilir. Tarihsel süreçte Hz. Ömer döneminde alınan bazı kararların günümüze yanlış aktarılması, güvercin besleyenlere karşı haksız bir önyargı oluşmasına neden olmuştur. Başkalarının çatısına konarak kirlilik yaratması, kuş uçurmak için damlarda dolaşırken mahremiyetin ihlal edilmesi veya bu işin bir bahis aracına dönüştürülmesi gibi durumlar, İslam alimlerinin konuya temkinli yaklaşmasına yol açmıştır.

        REKLAM

        İSLAM'DA HAYVAN BESLEMENİN GENEL HÜKMÜ

        Öncelikle İslam'ın hayvanlara bakış açısını doğru oturtmak gerekir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kedisi olan Ebu Hureyre'ye iltifat etmiş, kuşu ölen bir çocuğa (Ebu Umeyr) taziyeye gitmiş ve hayvanlara eziyet edilmesini kesin bir dille yasaklamıştır. Bu perspektiften bakıldığında, evde, bahçede veya terasta hayvan beslemek, onlara bakmak, yedirmek ve içirmek, kişiye sevap kazandıran salih bir ameldir.

        Güvercin de bu kapsamda, temiz ve zararsız bir hayvan olduğu için beslenmesi "caiz" olan canlılar grubundadır. Kuran-ı Kerim'de veya sahih hadislerde "Güvercin beslemek haramdır" veya "Güvercin günahtır" şeklinde kesin bir yasak bulunmaz. Dolayısıyla, bir kişinin hobi olarak, hayvan sevgisiyle veya evini şenlendirmek amacıyla güvercin beslemesinde fıkhi bir sakınca yoktur. Ancak her helal dairenin bir de "edep" ve "hak" boyutu vardır ki, tartışmalar genellikle bu noktada başlar.

        REKLAM

        TARİHSEL RİVAYETLER VE "ŞAHİTLİK" MESELESİ

        Güvercin beslemenin olumsuz algılanmasının kökeninde, İslam hukuk tarihinden gelen bazı uygulamalar yatar. Hz. Ömer ve sonraki dönemlerde, mahkemelerde şahitlik yapacak kişilerin "adil" ve "güvenilir" olması şartı aranırdı. O dönemde güvercin besleyen bazı kişiler (kuşbazlar), kuşlarını uçurmak ve geri getirmek için sürekli başkalarının damlarına çıkar, yüksek sesle bağırır, komşularını rahatsız eder ve en önemlisi damlardan evlerin avlularını (mahremini) gözetlerlerdi. Ayrıca o dönemde güvercin yarıştırmak, üzerine bahis oynamak gibi kumar alışkanlıkları da yaygındı.

        Bu sebeplerle, "sürekli oyunla meşgul olup ibadetlerini aksattıkları", "başkalarının mahremiyetini ihlal ettikleri" ve "yalan yere yemin etmeye meyilli oldukları" (kuşları yakalamak için hile yaptıkları) gerekçesiyle güvercinle oynayanların şahitliği bazı kadılar tarafından kabul edilmemiştir. Ancak bu hüküm, güvercinin şahsından dolayı değil, besleyen kişinin "ahlaki zaaflarından" dolayı verilmiştir. Günümüzde eğer bir kişi kimseyi rahatsız etmeden, kumar oynamadan ve mahremiyeti ihlal etmeden güvercin besliyorsa, bu tarihi hükmün muhatabı değildir.

        REKLAM

        GÜVERCİN BESLEMENİN SAKINCALI OLDUĞU DURUMLAR

        Güvercin beslemenin "günah" veya "mekruh" boyutuna geçmesi için, eyleme başka haramların karışması gerekir.

        İşte dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgiler:

        • Kumar ve Bahis: Eğer güvercinler "kimin kuşu daha çok takla atacak", "kimin kuşu daha uzağa gidecek" gibi iddialar üzerine yarıştırılıyor ve sonucunda bir maddi kazanç/kayıp (para, yem, yemek vb.) oluşuyorsa, bu açıkça kumardır ve haramdır.
        • Kul Hakkı ve Komşuluk: Güvercinler komşunun balkonunu kirletiyor, çamaşırlarına zarar veriyor veya tüyleri alerji yapıyorsa ve komşu bundan şikayetçiyse, ısrarla beslemeye devam etmek kul hakkına girer. Müslümanın hobisi, başkasına eziyet veremez.
        • İbadeti Aksatmak: Kişi bütün gününü kümesin başında geçiriyor, kuşlarla ilgilenirken namaz vakitlerini kaçırıyor, işini ve ailesini ihmal ediyormuşsa, bu durum "malayani" (boş iş) ile iştigal etmek sayılır ve mekruh olur.
        • Hırsızlık ve Gasp: Bazı kuşçuluk jargonlarında "başkasının kuşunu indirmek" ve geri vermemek gibi bir adet vardır. Başkasının malını (kuşunu) izinsiz alıkoymak hırsızlık hükmündedir ve günahtır.

        DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜ

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşlardan gelen sorular üzerine konuyu netleştirmiştir. Diyanet'in görüşüne göre; "Eti yenen veya yenmeyen, evcil veya vahşi hayvanların hapsedilmesi (kafeste veya kümeste tutulması), eziyet edilmemek, yeme içme ihtiyaçları karşılanmak ve temizliğine dikkat edilmek şartıyla caizdir."

        Güvercin özelinde ise; kumar ve bahse konu olmaması, çevreye rahatsızlık vermemesi ve ibadetleri engellememesi şartıyla beslenmesinde dinen bir sakınca yoktur. Diyanet, "uğursuzluk" inancının İslam'da yeri olmadığını, güvercinin uğursuzluk getireceği düşüncesinin batıl olduğunu da vurgular. Aksine, bir canlıya bakmak merhamet duygusunu geliştirdiği için tavsiye bile edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Müşterilerini dolandırıp kaçtığı öne sürülen güzellik merkezi sahibi, Güney Afrika'da iş yeri açtı

        ADANA'da çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini milyonlarca lira dolandırıp, yurt dışına kaçtığı ve bu kişilerden birinin intiharına yol açtığı öne sürülen güzellik merkezi sahibi S.Ç., Güney Afrika'da güzellik merkezi açtı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!