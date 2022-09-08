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Güz Konserleri başlıyor

Garanti BBVA Güz konserlerinin ilk bölümü 16 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında dört farklı mekanda dinleyicilerle buluşacak. Konserlerde Balthazar, Dolu Kadehi Ters Tut ve Travis gibi önemli gruplar ve şarkıcılar sahne alacak.

Güz Konserleri başlıyor



Geleneksel hale gelen Garanti BBVA Güz konserlerinin ilk bölümü 16 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında dört farklı mekanda dinleyicilerle buluşacak.

Blind Festival önemli grupları ağırlayacak

 

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek Blind Fest’e indie-rock müziğinin sevilen Belçikalı grubu Balthazar konuk olacak. Lise arkadaşı olan Jinte Deprez ve Maarten Devoldere grubun sevilen şarkılarını dinleyicileriyle paylaşacak. Alternatif rock grubu Dolu Kadehi Ters Tut; farklı tarzlarıyla kendilerine önemli bir hayran kitlesi edinen Perdenin Ardındakiler; Indie rock ve dream pop’un yerli sahnedeki sevilen ekiplerinden The Away Days 16 Eylül Cuma günü 16.00’da Parkorman’da müzikseverlerle buluşacak.

Alexandra Savior İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak

14 yaşından beri şarkılar yazan, 2012’de Big Jet Plane cover’ıyla adından söz ettiren 27 yaşındaki desert-rock müzisyeni Alexandra Savior 17 Eylül Cumartesi, saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

Eylül Ergül’ün Performansıyla Nat King Cole Project

Profesyonel kariyerine caz piyanisti olarak başlayan, kısa sürede kendine büyük hayran kitlesi oluşturan ünlü Amerikalı müzisyen Nat King Cole’un zamansız parçalarını Eylül Ergün seslendirecek. 30 Eylül Cumartesi Nardis Jazz Club’ta gerçekleşecek konserde Eylül Ergün’e gitarda Önder Focan, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda ise Burak Durman eşlik edecek.

Kathy Kosins Band ile caz keyfi

Caz ve soul’un tarihinde iz bırakan ASCAP ödüllü anatçı Kathy Kosins, 13-14 Ekim tarihlerinde saat 21.30’da Nardis Jazz Club’ta sevenleriyle buluşacak.

Travis klasik şarkılarıyla sahnede