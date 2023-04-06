Güzel Günler’in 19. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

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Füsun’un Feyyaz’a hediye bere verdiği tanıtımda Feyyaz’ın hediyeyi Aleyna’nın aldığını düşünmesi Füsun’u hayal kırıklığına uğratıyor

ATAKAN, ALTAN’I ÖPÜYOR

Atakan’ın aniden Altan’ı öpmesi ise herkesi şoke ediyor. Bu ana şahit olan Kıymet ise büyük bir mutluluk yaşıyor.

GÜZEL GÜNLER’İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Altan ve Atakan, sahte evlilik sözleşmesinin ortadan kaybolmasıyla büyük bir panik yaşadı. Sözleşmenin kimin eline geçtiğini öğrenmek için Mihran’la seferber olan ikili sorunu bir türlü çözemedi. Füsun’un konser günü gelip çattığında Kıymet, Füsun’un sahneye çıkmasına izin vermedi. Füsun, annesini ikna etmek için Hakim Bey’den destek istedi ancak Hakim Bey’in hayatında biri olduğunu düşünen Kıymet ona soğuk davrandı. Kıymet’in davranışlarındaki değişikliği fark eden Hakim Bey kendisi ve geçmişiyle ilgili her şeyi Kıymet’e anlattı. Leylim’in ateşlendiğini duyan Selma hemen okula gidip onu almak isteyince Cihangir’in sert tavrıyla karşılaştı. Selma’nın gönlünü yeniden kazanmak isteyen Mihran ise geçmişin peşini bırakmadı ve yangın gecesi neler olduğunu araştırmaya devam etti. Hakim Bey, Kıymet’i ikna etti ve tüm aile Füsun’un konser alanında bir araya geldi. Füsun sahnedeki başarısıyla herkesi çok mutlu ederken Feyyaz ile olan yakınlaşmaları Aleyna’nın gözünden kaçmadı. Altan ve Atakan ise kimseye fark ettirmeden gerçek bir evlilik izlenimi vermek için büyük bir çaba sarf ederken sözleşmelerini Füsun’un gördüğünü ve bunu sadece Feyyaz’la paylaştığından habersizdi.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Güzel Günler’in 19. Bölüm 2. Tanıtımı;

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