Güzellik kavramına bir başka boyut katan kadınlar!
25.10.2018 - 06:35 | Güncelleme:
Kusursuz güzelliğin ön planda olduğu dünyamızda, bu kadınlar güzellik kavramına yeni bir soluk getiriyor. İşte kusurlarını hediyeye çeviren kadınlar...
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Moda dünyasının yükselen yıldızı Maeva Giani Marshall ile tanışın.
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Sıra dışı güzelliğiyle kısa sürede moda dünyasının ilgisini çeken güzel model model, yüzünü maskeleyen çilleriyle alışılagelmiş güzellik tanımlarına meydan okuyor.
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Geçmişte yaşadığı böbrek sorunu yüzünden hiper pigmentasyona uğrayan Marshall, daha sonra çıkan karakteristik çilleriyle popüler markaları peşinden koşturuyor.
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Başlarda çilleri yüzünden tuhaf karşılansa da hayranları ve ajanslar şimdilerde onu çekici kılan özelliğin çilleri olduğunu söylüyor.
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Öyle ki yüzünde çil olmadığı dönem modellik kariyerinde fark edilmeyen güzel model, geçirdiği rahatsızlıktan sonra çıkan çilleriyle adından söz ettirmiş.
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Instagram'da henüz 55 bin civarı takipçisi olan Marshall'ın sosyal medya paylaşımlarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.
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ILKA BRÜHL
"Herkesin güzel olduğu dünyayı hatırlayın..." Bu sözler Almanya'da dünyaya gelen ve kendi hikâyesini anlatarak pozitif enerji yaymayı amaç edinmiş Ilka Brühl'in sözleri...
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Ilka Brühl ektodermal displazi adı verilen bir rahatsızlıkla dünyaya geldi. Ancak doğduğundan beri sıkıntılı bir yaşam geçiren genç kadın, moralini hiçbir zaman bozmadı.
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Yüzünde çeşitli deformasyonlarla doğan, burnu tam olarak oluşmayan Ilka Brühl'ün gözyaşı kanalında da sorun bulunuyor.
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Genç kadın rahatsızlığını şu sözlerle anlatıyor: "Yarık bir yüzle doğduğum için burnumdaki nefes almamı sağlayan yapılar hiçbir zaman düzgün çalışmadı. Ayrıca sağ gözümde gözyaşı kanalı olmadığından, yüzümün sağ tarafında her zaman birkaç damla gözyaşı bulunuyor."
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Geçmişte kendinden utanan ve kendisine tuhaf gözlerle bakılan genç kadın iki yıl önce fotoğrafçı arkadaşları için poz vermeye başladığında hayatının değiştiğini belirtiyor.
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Yaşadıklarının ardından güçlü bir kadına dönüşen Brühl, hikayesini ve deneyimlerinin başkalarını cesaretlendirmesi için modellik yapmaya karar verdiğini söylüyor.
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Aldığı olumlu yorumlardan sonra cesaretlenen Ilka, artık güçlü ve kendine güvenen bir kadın olduğunun altını çiziyor.
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İlka, şimdilerde hayat hikayesinin fotoğraflarını Instagram'dan paylaşıyor.
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Güzel kadın, kendisine olumsuz yorum yapanlara inat, görevinin dünyaya herkesin güzel olduğunu anlatmak olduğunu söylüyor.
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MARIMAR QUIROA
Marimar Quiroa kistik higroma adı verilen bir hastalığa sahip.
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Kistik higroma daha çok boyun arka veya yan bölümlerinde bulunan lenfatik sisteme ait anomalilere deniyor. Marimar bu rahatsızlık nedeniyle konuşamıyor, yemek dahi yiyemiyor. Midesine bağlı bir tüple besleniyor. Çevresindeki insanlarla da işaret diliyle iletişim kuruyor.
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Fakat bu hastalık Marimar'ın hayallerini gerçekleştirmesine engel değil.
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Moda ve makyaj konularına ilgi duyan Marimar, 3 yıl önce profesyonel makyaj yapmaya başladı ve videolarını sosyal paylaşım sitelerinde yayınladı.
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Başlarda olumsuz tepkilerle karşılaşmış olsa da o bunlara asla aldırış etmedi ve sosyal medyadan içerikler üretmeye devam etti.
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Hem internet üzerinden hem de günlük hayatında hakaretlere maruz kalan Marimar Quiroa, binlerce takipçiye ulaştı.
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Öyle ki Marimar'ın YouTube'da 550 bini aşkın abone sayısı mevcut.
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Genç kadın yaşadığı tüm sorunlara rağmen YouTube üzerinden takipçilerine ilham veriyor.
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EVITA PATCEY DELMUNDO
İnsanlara dayatılan güzellik kalıplarına karşı gelen birçok kişi medyada yer alıyor.
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Malezyalı Evita Patcey Delmundo'nun bütün bedeni benlerle kaplı. Ama o kendini olduğu gibi seviyor.
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Daha önce bedenindeki benleri aldırmak isteyen genç kızın hayatı 16 yaşındayken katıldığı bir kamp sayesinde değişmiş. Delmunda o dönemi şöyle anlatıyor:
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"Kendimi nasıl sevmem ve diğer insanlarla nasıl iletişim kurmam gerektiğini öğrendim. Benlerimi aldırmak için doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bu durumun sağlığım için risk oluşturacağını öğrendim. Sonuçta da benlerimi kabullenmeye ve sahip olduğum bedeni sevmeye karar verdim."
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Evita Patcey Delmundo, her ne kadar büyüme çağındayken benleri yüzünden alay konusu olsa da "Bir insanı güzel yapan kendisine özel bazı farklılıkları olması güzel" diye belirtiyor.
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MELANIE GAYDOS
Kelliğe ve dişlerinin çıkmamasına neden olan, ender görülen bir genetik hastalığa sahip olan model 'benzersiz' görünümüyle güzellik kavramını baştan yazıyor.
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Melanie Gaydos, dişlerin çıkmasını, gözenekleri, kıkırdakları ve tırnakların büyümesini engelleyen ektodermal displazi adında ender görülen doğuştan genetik bir hastalığa sahip.
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Yıllarca hastalığının belirtileriyle savaşan Melanie 26 yaşında ilk kez takma dişleriyle tıp programı The Doctors’a çıkmış. Fakat sekiz ay sonra program bitince dişleri takmayı bırakmış.
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Miley Cyrus’un hayranları arasında yer aldığı Melanie, hastalığının ona rahatsızlık verip vermediği sorulduğunda “Hayır. Beni rahatsız etmiyor ve hiç de etmedi. Ettiyse de insanlar üzülmem için bir şey söylediğinde olmuştur” diyor.
Brezilya'da yaşayan genç kadın Mariana Mendes, yüzünde bulunan doğum lekesi nedeniyle çok çirkin hakaretlere maruz kalıyordu.
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Mariana Mendes 5 yaşında lazer tedavisi gördü. Ancak yüzündeki izden bir türlü kurtulamadı.
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Bir süre bu izden kurtulmak için çaba harcayan Mendes, bugünlerde ise "sıra dışı" görünüşünden memnun olduğunu dile getiriyor.
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"Garip" ve "çirkin" yakıştırmaları nedeniyle zor zamanlar yaşayan genç kadının kısa süre önce moda çekimine katılması da genç kadının sıra dışı olduğunu kanıtlar nitelikte.
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SOPHIA HADJIPANTELI
Sophia Hadjipanteli, moda dünyasındaki yeni trendine uydu ve güzellik kalıplarını bir bir yıktı. Şekilli ve ince kaşların tercih edildiği bu dönemde kaşlarını aldırmayan genç model, cesareti ve farklılığıyla sosyal medyada ses getirdi.
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Sophia Hadjipanteli boyattığı ve hiç aldırmadığı koyu kaşları sayesinde şimdilerde pek çok firmadan reklam teklifi alıyor.
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Kıbrıs Rum kesimi doğumlu genç model, kaşları yüzünden sık sık eleştiri alıyor fakat o bunları hiç umursamadığını çünkü kendisini böyle güzel bulduğunu söylüyor.
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Sophia Hadjipanteli'nin kendisine örnek aldığı kişi ise bitişik kaşları ve bıyıklarıyla da bilinen Meksikalı ressam Frida Kahlo.
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İşte "Kaşlarım benim her şeyim" diyen Sophia Hadjipanteli'nin fotoğraflarından bazıları...
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DUCKIE THOT
21 yaşındaki Sudanlı model Nyadak (Duckie) Thot, Barbie bebeklere benzerliği ile tüm dünyanın ilgisini çekiyor.
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Avustralya'da yaşayan Duckie, 2013 yılında katıldığı 'Australia's Next Top Model' yarışmasının favori adaylarından biriydi.
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O sıralarda 17 yaşında olan güzel model, yarışmada güzelliğiyle tüm ilgiyi üzerine topladı.
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Diğer yandan dış görünüşü yüzünden Twitter üzerinden linçlere maruz kaldı.
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"Karnabahar kafa" gibi acımasız yorumlara maruz kalan Duckie, gelen tepkilerin ardından 2 yıl boyunca ortadan kayboldu.
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Doğal ten rengi ve saçları ile ilgili sosyal medya üzerinden ayrımcılığa uğrayan Duckie pes etmedi.
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Bu acı deneyimlerin ardından genç manken muhteşem bir dönüş yaptı ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Avustralya'dan New York'a taşınan güzel model, kendini burada daha mutlu hissettiğini söylüyor.
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