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        Adana'da güzellik merkezinde silahlı saldırı: 2'si kadın 4 yaralı

        Adana'da kimliği belirsiz kişi, güzellik merkezine silahlı saldırı düzenledi. Olayda iş yerindeki 2'si kadın, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli aranıyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 18:16
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        Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı
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        Adana'da, güzellik merkezindeki silahlı saldırıda 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir güzellik salonunda meydana geldi.

        İş yerine giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla etrafa ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Özlem Arslan, Nazlı Çelik, Recep Tayyip Bolat ve Emre Tarim yaralandı.

        Şüpheli kaçarken, ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Recep Tayyip Bolat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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