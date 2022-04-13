Güzide Duran'dan Adnan Aksoy'a: Beni her zaman güldürüyorsun!

İDDİALARA FOTOĞRAFLI YANIT

"Boşanma" iddialarının ardından sosyal medya hesabından Adnan Aksoy ile birbirlerini öptükleri esnada çekilen bu kareyi yayınlayan Güzide Duran, eşine, "Her şey sensin..." sözleriyle seslenmişti. Aksoy da Duran'a, "Sen her şeysin..." şeklinde karşılık vermişti. Ünlü çift, böylelikle "ayrılık" iddialarını da yalanlamış olmuştu.