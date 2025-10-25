Güzide Duran, Fikret Orman ile aşkını gözler önüne serdi

Beşiktaş’ın eski başkanlarından Fikret Orman ile bir süredir aşk yaşayan emekli manken Güzide Duran, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Güzide Duran, Fikret Orman ile ilişkilerini gözler önüne seren ilk paylaşımında, sevgilisinin göstermeden başını omzuna dayadığı bir fotoğrafını siyah ve beyaz kalp emojileriyle paylaştı.

Öte yandan Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma süreci yaşıyor. Boşanma davası, 6 Ocak'ta görülecek.