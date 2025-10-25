Habertürk
        Güzide Duran, Fikret Orman ile aşkını gözler önüne serdi - Magazin haberleri

        Güzide Duran, Fikret Orman ile aşkını gözler önüne serdi

        Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile aşklarını ilk kez sosyal medyada paylaştı

        Giriş: 25.10.2025 - 23:58 Güncelleme: 25.10.2025 - 23:58
        Âşıkların ilk sosyal medya paylaşımı
        Beşiktaş’ın eski başkanlarından Fikret Orman ile bir süredir aşk yaşayan emekli manken Güzide Duran, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

        Güzide Duran, Fikret Orman ile ilişkilerini gözler önüne seren ilk paylaşımında, sevgilisinin göstermeden başını omzuna dayadığı bir fotoğrafını siyah ve beyaz kalp emojileriyle paylaştı.

        Öte yandan Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma süreci yaşıyor. Boşanma davası, 6 Ocak'ta görülecek.

        #Güzide Duran
        #fikret orman
        #adnan aksoy
