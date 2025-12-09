Güzide Duran ile Fikret Orman gece gezmesinde
Etiler'de görüntülenen Güzide Duran ile Fikret Orman, akşam yemeği sonrası birlikte Beşiktaş'ın maçını izledi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Güzide Duran, sevgilisi Fikret Orman ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Çift, akşam yemeği sonrası birlikte Beşiktaş'ın maçını izledi
Karşılaşma boyunca kendilerine eşlik eden arkadaşlarıyla sohbet eden Güzide Duran ile Fikret Orman, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Mekân çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Güzide Duran ile Fikret Orman, hızlıca araçlarına binip oradan uzaklaştı.