        Güzide Duran ile Fikret Orman gece gezmesinde

        Güzide Duran ile Fikret Orman gece gezmesinde

        Etiler'de görüntülenen Güzide Duran ile Fikret Orman, akşam yemeği sonrası birlikte Beşiktaş'ın maçını izledi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 08:28 Güncelleme: 09.12.2025 - 08:28
        Âşıklar gece gezmesinde
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Güzide Duran, sevgilisi Fikret Orman ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Çift, akşam yemeği sonrası birlikte Beşiktaş'ın maçını izledi

        Karşılaşma boyunca kendilerine eşlik eden arkadaşlarıyla sohbet eden Güzide Duran ile Fikret Orman, keyifli halleriyle dikkat çekti.

        Mekân çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Güzide Duran ile Fikret Orman, hızlıca araçlarına binip oradan uzaklaştı.

        #Güzide Duran
        #fikret orman
