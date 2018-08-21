Gyeongnam FC - Gangwon maçı öncesi rakamlar

Gyeongnam FC ve Gangwon, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:30. Gyeongnam FC 46 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Gangwon 33 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Gyeongnam FC, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Gangwon, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 517 kodlu maçı oynayanlar; Gyeongnam FC galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Gangwon galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Gyeongnam FC son haftadaki Pohang Steelers müsabasında 0-3 kazandı.

Gangwon, Incheon United karşılaşmaında 7-0 kazandı.

Gyeongnam FC, evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 12 gol yedi.

Gangwon, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Gangwon, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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