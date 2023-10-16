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        Haberler Ekonomi Emlak GYODER 18. Gayrimenkul Zirvesi 25-26 Ekim’de - Emlak Haberleri

        GYODER 18. Gayrimenkul Zirvesi 25-26 Ekim’de

        GYODER 18. Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl "Şehrini Vicdanla Tamamla" mottosuyla 25-26 Ekim 2023'te İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:20
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        GYODER 18. Gayrimenkul Zirvesi 25-26 Ekim'de
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        GYODER tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi bu yıl 18. kez, 25-26 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Sektörden pek çok aktörün ve kurumun destekçisi olduğu GYODER 18. Gayrimenkul Zirvesi, bu sene “Şehrini Vicdanla Tamamla” teması ile düzenlenecek.

        Günümüz dünyasının çağdaş kentlerini, iklim krizinden doğal afetlere, barınmadan göçe kadar pek çok sorun tehdit ediyor. Teknolojik altyapı çalışmaları, büyük bütçeli yatırımlar ya da geniş katılımlı projelerle şehirlerin eksiklerini gidermek mümkün değil. Bir şehrin ancak ‘vicdanla’ tamamlanabileceği düşüncesinden yola çıkan GYODER, ‘vicdanlı ve merhametli şehirler’ temasını, sektörün önde gelen uzman isimleriyle GYODER 18. Gayrimenkul Zirvesi'nde konuşacak.

        Zirvenin uluslararası konuşmacıları arasında Oxford Üniversitesi’nden Küreselleşme ve Kalkınma Profesörü Ian Goldin, eski Bogota Belediye Başkanı (1998-2001 ve 2016-2019) ve şehirlerde sürdürülebilirlik ve hareketlilik savunucusu Enrique Peñalosa, Cornell Tech'te Şehir Teknolojileri Bursiyeri / MIT Geleceğin Şehir Toplulukları Laboratuvarı Kıdemli Bursiyeri ve "Aerotropolis: The Way We'll Live Next" kitabının yazarı Greg Lindsay, Eight Inc. Kurucusu & CEO’su Tim Kobe, akademisyen Doris Andoni ve Green Code Genel Müdürü Bernhard Leitner gibi önemli isimler yer alacak.

        4T PRENSİPLERİNE DİKKAT ÇEKİLECEK

        25 Ekim’de ziyaretçilerine kapılarını açacak olan GYODER 18. Gayrimenkul Zirvesi’nin ilk gününde, tüm dünya kentlerini tehdit eden afetlere ve iklim krizine ayna tutarak kentlerin sorunlarına çözüm önerilerinin konuşulacağı “Afetlerden Ders Çıkarmak” ve “Kentsel Dönüşümün Yeni Dinamosu: Güç Birliği” panellerine yer verilecek. Zirvenin ikinci gününde GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ‘Şehrini Vicdanla Tamamla’ panelinde ise Oyuncu - İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat konuşmacı olarak yer alacak. GYODER, zirvede ayrıca “Kalabalıkları Sürdürülebilir Kılmak & Dirençli Kentler”, “Gayrimenkulde Finansman İkilemi”, “Erişilebilir Konut / GYODER Yeni Konut Modeli” ve “Gayrimenkul Kültüründe Yeni Yaklaşımlar” başlıklı paneller aracılığı ile ana vizyonu olan ‘Tabiat’, ‘Toplum’, ‘Teknoloji’ ve ‘Tasarım’dan oluşan 4T prensiplerinin önemine dikkat çekmeye devam edecek.

        ‘UMUT ÇİZGİSİ’ BELGESELİ GÖSTERİLECEK

        Zirvede ‘Umut Çizgisi’ adlı belgesel de ilk kez gösterime sunulacak. ‘Umut Çizgisi’, 06 Şubat Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi etkileyen depremlerden sonra GYODER’in bölgede gönüllü olarak yürüttüğü 100 bin konutun master planlama ve mimari tasarım sürecini anlatıyor.

        Bu yıl ikinci kez dağıtılacak olan GYO Ödülleri’ne de ev sahipliği yapacak GYODER 18. Gayrimenkul Zirvesi’nde ayrıca B2B network için stantlar açılacak ve ‘deprem’ için özel bir alan kurulacak.

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