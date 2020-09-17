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Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde film konusu

Hababam Sınıfı Tatilde filmi bu akşam televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Hababam Sınıfı serisinin 4. filmidir. İşte Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları konusu ve oyuncuları haberimizde...

hababam sınıfı

Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Soruları sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 1978 yılı yapımı Ertem Eğrilmez filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NEDİR?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca yı bulur. Mahmut Hoca nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

Münir Özkul - Kel Mahmut
Kemal Sunal - İnek Şaban
Adile Naşit - Hafize Ana
Şener Şen - Badi Ekrem
Avni Yalçın - Edebiyat Hocası Avni
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Sevda Aktolga - Sevda
Ayşen Gruda - Ayşe
Muharrem Gürses - Okul müdürü
Teoman Ayık - Öğrenci
Filiz Bozkurt - Filiz
Sevtap Erdemli - Sevtap
Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Ertuğrul Bilda - Külyutmaz
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Hayri Karabey - Rıza Hoca
Ali Yalaz - 317 Şeref (Mahmut Hoca'nın eski öğrencisi iş adamı)
Hakkı Karadayı - Veysel Efendi
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

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