İHA

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde, psikiyatri uzmanı olarak çalışan ve Osmaniye’de bir dönem AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Vekilliği yapan Fatma Özlü’nün oğlu olan Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35),korona virüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

SAĞLIK CAMİASI HÜZNE BOĞULDU

İHA'da yer alan habere göre vefatı, sağlık camiasını üzüntüye boğan Dr. Mustafa Özlü'nün, 2017 yılından bu yana Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.