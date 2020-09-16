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Habertürk kafelerde sosyal mesafeyi araştırdı!

Maske, mesafe, temizlik... Koronavirüs yayılmasın diye belki de binlerce kez yapılan uyarıların başında bunlar geliyor. Ancak ne bu zorunlu kurallara uyan var, ne de dikkate alan. İstanbul'da kafeler, restoranlar, kısaca sosyalleşilen tüm mekanlarda manzara aynı. Habertürk'ten Kübra Demir ve Burcu Ayyıldız'ın haberine göre mekanlardaki çoğunluk özellikle mesafe kuralına uymuyor

Kafelerde maske denetimi
HABERTURK.COM

Habertürk, geçtiğimiz hafta İstanbul'un birçok semtinde, koronavirüs kural ve yasaklarına uyulup uyulmadığını araştırdı. Nişantaşı, Teşvikiye, Bebek, Aksaray, Fatih, Çapa ve Karaköy'deki işletmelerde sosyal mesafenin nasıl yok sayıldığını ekrana taşıdı. Bir hafta sonra yine aynı mekanlarda manzara değişmemişti.

SOSYAL MESAFEYE UYULMUYOR

Günün her saati kalabalık olan Aksaray Meydanı'ndaki kafelerde yoğunluğa rağmen masalar arasında sosyal mesafe yoktu. Önlem alan mekan sayısı da azdı. Nişantaşı'ndaki Atiye Sokak'ta da durum aynıydı. Bir çok ünlü ismin gözdesi olan Atiye Sokak'taki mekanlarda ne masalar arasında ne de insanlar arasında mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

KARAKÖY'DEKİ MEKANLARDA BENZER GÖRÜNTÜ

Habertürk ekiplerinin bir hafta arayla yerinde incelediği birçok işletme önlemlere uymamakta ısrarcıydı. Müşteriler de mesafe konusunda dikkatsizdi.

Ancak koronavirüse karşı alınması zorunla tedbirlere uyma konusunda adım atan ve iyi örnek olan işletmeler de vardı.

İYİ ÖRNEKLER DE VAR

Teşvikiye'deki ünlü House Cafe daha önceki manzaranın aksine maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak gerekli tedbirleri almıştı. Ancak Nişantaşı'nın gözde mekanları Beymen Cafe, Must, Federal ve Foksy'de ise maske ve mesafe kurallarına halen uyulmadığı görüldü.

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