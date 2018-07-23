Habertürk yazarları Özil'in kararını değerlendirdi

Alman Milli Takımı'yla dünya kupasını kaldıran ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin ardından Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'in kararı büyük yankı uyandırdı.
Habertürk yazarları Ayşe Özek Karasu ve Umur Talu, Özil'in kararını 'göçmen politikası' ve Avrupa'da yükselen 'ırkçılık' kapsamında mercek altına aldı.
Karasu, entegrasyon politikasının futbolda başarı zemini üzerine kurulduğuna ve çöktüğüne dikkat çekerken Talu, "Dünyanın bütün faşistleri, birleşiniz!" dedi.
İşte o yazıları...
Merkel'in entegrasyon tabutuna son çivi…
Ayşe Özek KARASU
Almanya Başbakanı Merkel'in 'paralel toplumu' entegrasyon politikasının en önemli aktörlerindendi Mesut Özil. Ama planlar hep futbolda başarı zemini üzerine kurulmuştu. "Tasada ve kıvançla birlik" ayağı eksikti politikanın. Nitekim Mesut polemiği ve Dünya Kupası'nda 'onlara göre' hezimetle birlikte çöktü o "çok kültürlülük" hayali...
Mesut Özil, özellikle Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'e yönelik acı sitemlerle dolu "veda mektubu"nda şöyle diyordu: "Başarı, zafer olunca Alman; kaybedince göçmensin…" Mesut, Alman futbolunun zafer günlerinde Merkel'in entegrasyon politikasının yıldızıyken, şimdi ırkçılık sarmalında yuvarlanıyor Almanya. Bugün dünya medyası ve kamuoyu, ırkçı dalgayla yıldız futbolcusunu kaçıran ülke olarak anıyor Almanya'yı artık.
Brezilyalı büyük yazar Paulo Coelho, Twitter mesajında şöyle diyor: "Onlar ne derlerse desinler, sen hep kazandın ve kazanmaya devam edeceksin Özil..."
Evet, Başbakan Merkel uyum politikasını tamamen başarı zemininde inşa etmişti. Sadece Mesut değil, Polonya kökenli Podolski ve Klose de entegrasyon politikasının ana aktörleriydi. Çünkü onların da ataları önce Nazi kıyımına uğramış, ardından maden; demir-çelik işçisi olarak Almanya’ya göçmüşlerdi. Onlar da Günter Walraff’ın Türk “misafir işçiler” için yazdığı gibi “en alttakilerdi”.
Merkel'in çok kültürlülük temellerini atmak üzere sarıldığı o takımda Mesut ile Serdar Taşçı'nın yanı sıra Cacau, Khedira, Gomes de vardı. Kökleri başka ülkelerde olan bu oyuncularla Almanya çok kültürlülük hedefini tutturacaktı.
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"Dünyanın bütün faşistleri, birleşiniz!"
Umur TALU/PARİS
Mesut Özil'in Alman milli takımını bıraktığını açıklaması, Türkiye'de devlet katında “Faşizm virüsüne gol” diye selamlandı, biliyorsunuz. Esasında Avrupa'da birçok yayında da bu yorum ile “ırkçılık” meselesine atıf yapıldı; tabii merkez ve sol medyada. Özil ve Gündoğan’ın (iki Alman milli olarak, yoksa orada Cenk Tosun da vardı) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere’de çektirdikleri fotoğrafı eleştirmiş olanlar da dahil.
Çünkü bu “ırkçılık, faşizm” meselesi Avrupa'yı yarıyor. Avrupa'da olan bitenler, bitmeyenler de faşoların, ırkçıların, yabancı ve mülteci düşmanlarının işine yarıyor!
ESAS DÜŞMAN KİM?
Bizim meselemiz yakın gelecekte şu olacak: Bu yarılmada, kimler daha yakın kimler daha uzak kalacak? Yani Avrupa'daki Türklere “düşman” diye bakan Alman, Avusturyalı, İtalyan, Hollandalı, Fransız, İngiliz, İskandinav, Macar, Çek, Polonyalı, Slovak“faşolar, aşırı milliyetçiler” ile “faşizme, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı” geleneksel yahut yeni sol, yeşil, merkez sol, merkez sağ siyasi hareketler arasında, diyorum!
Bu yarılmada, “Neo Amerikan faşizmi”nin Trump’ı da manipüle edebilen temsilcileri gibi, Türkiye'yi “Medeniyetler savaşındaki düşmanımız” diye görenler ile Türkiye'yi ırk, milliyet, etnisite, Avrupa’daki Türklerin varlığı açısından değil; demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü gibi konularda eleştirenler arasında, diyorum!
Tabii ki ille de “dost” şart değil; ama kim daha “esastan düşmanca” olacak, diyorum!
Merkel gibi merkezdekileri mi “Nazi” zannedeceğiz yoksa asıl “Nazi’ye Nazi” mi diyeceğiz
Avrupa'daki Türkiye vatandaşlarını, çifte vatandaşları, gençleri, çocukları, futbolcuları, işçileri, esnafı kime karşı ve kimlerle birlikte koruyacağız esas; onlara (ve Afrikalılara, Araplara, Müslümanlara ve ötekilere) ırk, etnisite, din, deri rengi üzerinden “nefret ve şiddet dili” kullananları kınarken…
Allah aşkına kendi kendimize, kendi içimizde ve kendi dışımıza karşı nasıl bir ilke, nasıl bir dil, nasıl bir üslup tutturacağız?
Mesut faşizm virüsüne gol atarken, gol sevincimiz “onların virüsünün kalesi”ne girmiş olması mı yoksa hakikaten faşizmle, ırkçılıkla, nefret diliyle temelden bir sorunumuz var mı?
ONLAR BİRLEŞİYOR
Bu soruları dert ederiz etmeyiz ama müjdeler olsun, “Milli, milliyetçi, içe kapanmacı” filan sanılan “faşizm, faşolar, faşizanlar, faşist adayları” kendi “enternasyonalist” rüzgarlarını şiddetlendiriyor.
Bir zamanlar “enternasyonalizm” komünistlerin, solcuların dünyaya boca ettiği zehir sanılırken, 20'inci yüzyılın ilk yarısında İtalya – Almanya – İspanya hattında, İspanyol İç Savaşı'nda Guernica'yı bombalayan uçaklarda, Rumen, Litvanyalı, Ukraynalı, Hırvat, Fransız vb. “Nazi işbirlikçileri”nde, “en az onlar kadar katiller”de gördüğümüz gibi, faşoların hayali de “Tek ülkede faşizm”den ziyade… “Faşolardan bir Avrupa!”
BAŞKALDIRI HOCASI
Bu yeni “enternasyonalist faşizm” rüzgarını fırtınaya dönüştürmek üzere, Trump’ın has dostu, kampanyasını yürütmüş olan, onun “abuk sabuk” zannedilen sözlerini bir ideolojik temelde yoğurmuş olan, Trump’ın ilk günlerinde açık danışmanı ama şimdi de “gizli ilham kaynağı” sayılan Steve Bannon Avrupa'ya yerleşiyor!
GOLÜN GOL OLMASI İÇİN
O yüzden, Mesut hakikaten faşizm virüsüne gol atmışsa, faşizmi, virüsü, kaleyi, golü ve onların topçularını, doğrulmuş ve doldurulmuş toplarını; ha bir de kendi kendimizi, kendi halimizi iyi bilelim!
Neye karşıydık?
Faşizme, değil mi?
Tamam.
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