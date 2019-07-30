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Habib Bank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Habib Bank çalışma saatleri 2019

Türkiye'de 1983 yılından bu yana faaliyet gösteren Pakistan sermayeli özel banka Habib Bank'ın çalışma saatleri, bu bankada işlem yaptırmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki Habib Bank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte Habib Bank çalışma saatleri...

Habib Bank mesai saatleri 2019

Habib Bank (HBL),Pakistan’da 1947 de kurulmuş ilk ticari bankadır. Pakistan’ın en büyük özel bankası olarak günümüzde 29 ülkede faaliyet göstermektedir.

Habib Bank İstanbul 1983 yılında, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Pakistan arasındaki iş hacmini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Banka Türkiye’deki en eski yabancı bankalardan biri olup, ağırlıklı olarak Türk şirketlerine ticaret finansmanı sunmaktadır. 

HABİB BANK ÇALIŞMSA SAATLERİ

Habib Banka hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. 12.30-13.30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

Habib Bank, hafta sonları yani cumartesi ve pazar günlerinde, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde kapalıdır.

HABİB BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Habib Bank Türkiye Genel Müdürlük binası Abide-i Hürriyet Caddesi Geçit Sokak No.6-A 34381 Şişli / İstanbul adresinde bulunmaktadır. 

Bankanın merkez şubesine 0212 246 02 20 numaralı telefon ve 0212 234 08 07 faks numarası ile ulaşabilirsiniz. 

 

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