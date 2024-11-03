Hac kesin kayıt tarihleri 2025: Hac kesin kayıtları ne zaman , nasıl ve nereden yapılır?

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce hacı adayının heyecanla beklediği hac kesin kayıt tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı. Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları, noter huzurunda çekildi. Peki 2025 Hac kesin kayıtları ne zaman , nasıl ve nereden yapılır?