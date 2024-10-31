Hac kura çekimi canlı izle: Diyanet TV ile 2025 hac kura çekilişi canlı yayın izle
Hac kura çekimi tarihi ve saati gibi detaylar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayan milyonlarca aday, kura sonuçları isim listesi için ekran başına geçti. Kutsal topraklara gidecek hacı adayları belirleyecek kura çekilişi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Peki, 2025 Hac kurası hangi kanalda, nereden izlenir? İşte, Diyanet TV ile Hac kura çekimi canlı izle ekranı…
Hac kura çekimi için beklenen gün geldi. Saat 10.45 itibarıyla başlayan kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası hac kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 Hac kura çekimi nasıl izlenir, nerede yayınlanıyor? İşte, Diyanet TV ile Hac kura çekimi canlı izle linki…
2025 HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 yılı hac kurası, 31 Ekim Perşembe günü çekiliyor.
Saat 10.45'te başlayan kura çekimi, noter ve vatandaşlar huzurunda yapılıyor.
HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
2025 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.
2025 HAC KURALARI CANLI İZLE – DİYANET HAC KURASI CANLI YAYIN
Çekiliş aynı zamanda TV ekranlarında da olacak. Hac kurasının TV frekans bilgileri ise şu şekilde:
Türksat 3A, dikey doğu 11153, SR 4444, FEC 5/6
HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Hacı adayları “Hac İşlemleri” dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.
Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilmesi bekleniyor.
HAC AYLARI HANGİLERİ?
Hac ayları, hicri takvimdeki Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menasikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl'den itibaren girilebilmesi bakımındandır.
Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce'nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi', 2/132-133).