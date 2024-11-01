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        Haberler Bilgi Yaşam HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ TIKLA SORGULA 2025: Diyanet ile 2025 Hac kura sonucu görüntüleme ekranı erişime açıldı! Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        Hac kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı: Diyanet ile 2025 Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        Hac kura sonucu ve isim listesi öğrenme ekranı erişime açıldı. Hac kurası, 31 Ekim'de Ankara'da noter huzurunda gerçekleşti. Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen hacı adayları, çekilişi Diyanet'in YouTube hesabından canlı olarak takip edebildi. Çekilişin sona ermesinin ardından Hac kura sonuçları 2025 Diyanet tarafından açıklandı. Hac kura sonuçları sorgulama işlemi T.C. kimlik no ile e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 e-Devlet hac kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:04
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        Hac kura çekilişi 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş sonrası 2025 Hac kura sonuçları açıklandı. Kura sonucuna göre, bu yıl 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Hac kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hızla devam ediyor. Haci adayları TC Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Peki, Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Hac kura sonuçları sorgulama ve isim listesi öğrenme ekranı…

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        2025 YILI HAC KURALARI ÇEKİLDİ

        Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 849 bin 584 hacı adayının heyecanla beklediği 2025 yılı hac kuraları, 31 Ekim Perşembe günü Ankara’da çekildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

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        2025 HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        2025 yılı Hac kura sonuçları 31 Ekim 2024 Perşembe akşamı saat 21.00'de açıklandı.

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        HAC KURALARI NASIL SORGULANIR?

        Kutsal topraklara gitmeye hak kazanan kişiler, kura sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-hac-ve-umre-arsiv-sorgulama adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilirler.

        HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ

        Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.

        Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için Diyanet’ten yeni bilgilendirme yapılacak ve yedek listede yer alan adaylara tercihlerine göre sıra gelecek.

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