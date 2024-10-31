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        Haberler Bilgi Gündem HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl sorgulanır?

        Hac kura sonuçları sorgulama: Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

        Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos-11 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise hac kuralarının çekileceği tarih araştırmaları başladı. Kura için beklenen gün geldi. Sonuçlar için geri sayım devam ederken kutsal topraklara gitmek isteyen binlerce hacı adayı ''Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Hac kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Diyanet ile Hac kura sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 08:58 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:00
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        Hac kura sonuçları sorgulama işlemleri için araştırmalar yoğunluk kazandı. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını belirleyecek kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak. Bu noktada binlerce aday, ‘’Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden gelecek son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. İşte, Diyanet ile 2025 Hac kura sonucu sorgulama e-Devlet ekranı..

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        2025 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK, SAAT KAÇTA?

        2025 yılı hac kurası, 31 Ekim Perşembe günü çekilecek.

        Kura çekimi, saat 10.30'da noter ve vatandaşlar huzurunda yapılacak.

        HAC KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENECEK?

        2025 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

        HAC KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        2025 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Hacı adayları “Hac İşlemleri” dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.

        Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilmesi bekleniyor.

        HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HAC AYLARI HANGİLERİ?

        Hac ayları, hicri takvimdeki Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menasikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl'den itibaren girilebilmesi bakımındandır.

        Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce'nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi', 2/132-133).

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