DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ DUYURDU!

Bu yılki hacı adaylarına ilişkin bilgileri paylaşan Erbaş, "Bu yıl 159 bin 798 vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarımızla birlikte bugün kuraya girecek sayı 1 milyon 849 bin 584'tür. Yani bugün burada 1 milyon 849 bin 584 vatandaşımız arasından kura çekilecek. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan ise 84 bin 942'dir.

Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, bu seneki hac için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Rabb'im hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin. Elbette bu ibadeti ifa etmek için yıllar öncesinden müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının farkındayız. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti, ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz.

Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin diğer kardeşlerimize nispetle daha avantajlı olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Bu avantajı bir an önce kullanabilmek için zamanında ya da daha önceden hacca müracaat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.