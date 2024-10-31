Hac kura sonuçları sorgulama ekranı: 2025 Hac kura sonucu nasıl öğrenilir?
2025 yılı hac kura çekimi 31 Ekim Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hacı adayları, hac kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac kura sonuçlarının açıklanacağı saati duyurdu. Peki, Hac kura sonuçları açıklandı mı, hac kura sonucu nasıl öğrenilir? İşte 2025 hac kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı...
1 milyon 849 bin 584 hacı adayının merakla beklediği hac kura çekimi bugün gerçekleşti. Ankara'da yapılan kura çekiminin ardından gözler, hac kura sonuçlarının açıklanacağı saate çevrildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hacı adaylarına ve kura çekimine ilişkin bilgileri paylaşırken, hac kura sonuçlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Hac kura sonuçları, TC kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, "Hac kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, hac kura çekim sonucu nasıl öğrenilir?" İşte detaylar...
2025 YILI HAC KURALARI ÇEKİLDİ
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 849 bin 584 hacı adayının heyecanla beklediği 2025 yılı hac kuraları, 31 Ekim Perşembe günü Ankara’da çekildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.
2025 HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2025 yılı hac kura sonuçları, 31 Ekim Perşembe günü saat 21.00'de açıklandı.
HAC KURALARI NASIL SORGULANIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2025 hac kura sonuçları tarihi ve saati belli oldu.
Buna göre adaylar, Hac kura sonuçlarını 31 Ekim 2024 Perşembe akşamı saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.
HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ
Hac kesin kayıtları, geçtiğimiz yıl 6-24 Kasım arasında gerçekleşmişti.
2025 hac kesin kayıt tarihleri belli olmadı. Ancak Hac kesin kayıtlarının yine kasım ayı sonlarında yapılacağı tahmin ediliyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ DUYURDU!
Bu yılki hacı adaylarına ilişkin bilgileri paylaşan Erbaş, "Bu yıl 159 bin 798 vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarımızla birlikte bugün kuraya girecek sayı 1 milyon 849 bin 584'tür. Yani bugün burada 1 milyon 849 bin 584 vatandaşımız arasından kura çekilecek. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan ise 84 bin 942'dir.
Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, bu seneki hac için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Rabb'im hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin. Elbette bu ibadeti ifa etmek için yıllar öncesinden müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının farkındayız. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti, ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz.
Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin diğer kardeşlerimize nispetle daha avantajlı olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Bu avantajı bir an önce kullanabilmek için zamanında ya da daha önceden hacca müracaat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.