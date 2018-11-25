Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından şunları söyledi:

"Gerçekten çok zevkli, Trabzonspor taraftarlarını mutlu eden bir futbol oynandı. Doğrusu takımız da beklediğimizden daha çok sahaya hakimdi. Adeta rakibine top oynatmadı. 80'inci dakikaya kadar müthiş bir oyun vardı, en az 3-4 tane yüzde yüz organize edilen gol kaçtı. Tabi ki futbol bu. Sonrasında golleri bulduk, rakip de gol buldu. Neredeyse beraberliği sağlayacak pozisyonlar buldular. Ama birçok oyuncumuzu kazandığımızı düşünüyorum. İstenen, arzu edilen, planlanan geleceğe yönelik bir kadro oluşturmak... Buradan bazı oyuncuları, özellikle genç oyuncuları kazanmak anlamında da epeyce bir yol alındı diye düşünüyorum."

"TRABZONSPOR DOĞRU YOLDADIR'

Trabzonspor'un doğru yolda olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Arkadaşları günah keçisi ilan etmek yanlış. Oyuncuları kişisel olarak değerlendirmem ama, Trabzonspor bugünkü şartlarına, ekonomisine, ihtiyaçlarına göre doğru bir yoldadır. Tabii ki burada zaman zaman yanılgılar olacak, ama temelinde yolun sonunda bu doğru çizgisini muhafaza eder ve kazanımlarını sağlarsa, bana göre doğru bir iş yapmış olur. Onun için taraftarın bu şekilde bir değerlendirme yapması lazım. Bir maç değil, genel sezonluk değerlendirme yapmaları lazım. Şayet böyle yaparsa görecektir ki; daha güvenli takıma sahip olur" diye konuştu.

Kalede görev yapan Uğurcan'ın performansını da değerlendiren Hacısalihoğlu, "Sakat oyuncular çok olunca bazı futbolcular şans buldu. Şanslarını da çok iyi kullandılar. İnşallah bu kardeşlerimiz de iyi yolda devam ederler. Birilerinin 'kadro dışı kaldı, bunlar iyi oynadı' demesi haksızlık olur. Kaleci Uğurcan ve Hüseyin iyiydi, Pereira da, hepsi çok iyiydi" ifadelerinde bulundu.

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