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Hacizli otomobiliyle yakalanınca kendini araca kilitledi

AA

Adana'da, otomobili hacizli ve yakalamalı olduğu için trafik polisinin durdurduğu sürücü, kendini aracına kilitledi. Yaklaşık 1 saatlik ikna çabalarına rağmen dışarı çıkmayan sürücü, gazetecilere tepki göstermek için otomobilin kapısını açınca polis tarafından etkisiz hale getirildi

Sinir krizi geçirdi

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da, uygulama yapan trafik polisleri bir otomobili durdurdu.

2 gün önce 15 bin TL'ye aldığı aracın hacizli ve yakalamalı olduğunu öğrenince kapılarını kilitleyen sürücü Duran T, polislerin kendisine işlem yapmamasını istedi.

Ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince sürücünün eşi Hatice T. olay yerine çağrıldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasından sonuç alınamadı.

Sürücü, bir ara otomobili çalıştırıp kaçmak isteyince polis ekipleri önünü kesti.

Daha sonra, olay yerindeki gazetecilere tepki göstermek için sürücünün kapıyı açmasıyla polis ekipleri Duran T'yi dışarı çıkarmayı başardı.

Sinir krizi geçirmesi üzerine ambulansta müdahale edilen sürücü, yakınları tarafından evine götürüldü.

Otomobil ise polis ekiplerince çekiciye yüklendi.

 

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