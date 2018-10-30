Hacken - IK Sirius FK karşılaşma önü

İsveç Allsvenskan maçında Hacken ile IK Sirius FK, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Hacken 50 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken IK Sirius FK 29 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Hacken, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. IK Sirius FK son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 522. İddaa'da Hacken kazanır 1.15, berabere biter 4.90, IK Sirius FK kazanır 7.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Hacken son haftadaki Malmö FF müsabasında 1-2 kazandı.

IK Sirius FK ise Vasby United karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Hacken, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Hacken, kendi sahasında 36 gol attı, 7 gol yedi.

IK Sirius FK, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Sirius FK 13 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.

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