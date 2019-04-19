Hadi ipucu 19 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Sosyal medyada takipçisine " Kuantum Kuramı ile 1918'de Nobel Fizik Ödülünü kim kazanmıştır? " sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak mini hadi yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'da

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 19 NİSAN CEVABI: MAX PLANCK

Almanya'nın Kiel şehrinde entelektüel bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Kiel Üniversitesi'nde hukuk profesörüydü. Max'ın gerçek adı Alman kökenli bir isim olan Maximilian'dı. Ama, on yaşından itibaren adını "Max" olarak kullandı. Orta öğrenimini Münih'te tamamlayan Planck, bilime gönül vermiş bir öğretmenin etkisinde fiziğe özel bir ilgiyle bağlandı; bir yandan da ailesinin sağladığı olanakla piyano dersleri aldı.



Fizik öğrenimi için üniversiteye başvurduğunda, dönemin büyük fizikçisi, "Bu alanda(fizikte),neredeyse her şey zaten keşfedildi, ve geriye kalanlar sadece doldurulması gereken birkaç delik." demişti. Ama Max, çocukluk hayalinden kopmamaya kararlıydı. Üstelik, üniversite öğreniminde, Helmholtz ve Kirchhof gibi gerçekten seçkin profesörlerin öğrencisi olmanın kendisi için kaçırılmaz bir fırsat olduğunu biliyordu.



Münih ve Berlin üniversitelerinde öğrenimini sürdüren genç fizikçinin hidrojen çözülümüne ilişkin doktora tezi, tüm meslek yaşamındaki tek deneysel çalışması olarak kalacaktı. Asıl ilgi alanı matematiksel fizik olan Planck, olağanüstü yeteneğiyle kısa sürede meslek çevresinin dikkatini çeker; daha otuz yaşında iken Berlin Üniversitesi fizik kürsüsüne atanır.



"Kuantum Kuramı"nı geliştirmiştir. Termodinamik yasaları üzerine çalıştı. Kendi adıyla bilinen "Planck sabiti"ni ve "Planck ışınım yasası"nı buldu. Ortaya attığı kuantum kuramı, o güne değin bilinen fizik yasaları içinde devrimsel ve çığır açıcı nitelikteydi.



Planck'ın karısı tüberkülozdan, bir oğlu savaşırken, kızları doğum yaparken hayatını kaybetti. Bir diğer oğlu da idam edildi.