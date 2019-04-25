Hadi ipucu 25 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi Gamer ipucu sorusu olarak; Assassins Creed Origins oyununun konusu nerede geçiyor? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 19.30'da oynanacak hadi ipucu gamer yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 25 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ GAMER İPUCU SORUSU 25 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 19.30'de

Ödül ise; 100 TL'lik Steam Code

HADİ İPUCU SORUSU 25 NİSAN CEVABI: ANTİK MISIR DÖNEMİ

Oyun Ptolemaios Dönemi Antik Mısır'ında geçmekte ve suikastçılık itikadının ve suikastçı-tapınakçı çatışmasının kökenini konu almaktadır. Oyun halkını tehlikelere karşı korunmak için savaşan eski bir Medjay Savaşçısı olan ilk Suikastçı Bayek'in hikâyesini işlemektedir.

Assassin Creed Origins , üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan aksiyon-macera gizli bir oyundur . Oyuncular, hikayede ilerlemek, deneyim puanları kazanmak ve yeni beceriler kazanmak için görevleri tamamlar (belirlenmiş hedefleri olan doğrusal senaryolar). Görevlerin dışında, oyuncu , açık dünya ortamını serbestçe gezebilir, yerleri keşfetmek, at sırtında, deve sırtında, atlı araçlarda veya teknede gezebilir, isteğe bağlı yan görevleri tamamlayabilir ve silahların ve ekipmanların kilidini açabilir.