Hadi ipucu sorusu 5 Şubat 12.30 magazin yarışması için, Instagram sayfası üzerinden yayınlandı. Hadi magazin ipucu sorusu "Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır?" şeklinde açıklanırken, Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi oyunu mobil uygulama olarak canlı şekilde oynanıyor. Oyun Haftaiçi her gün 12.30 - 20.30'da haftasonu ise sadece 20.30'da düzenleniyor. Hadi magazin ise, yeni yarışma olarak Salı günleri saat 11.30'da yapılıyor. İşte 5 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı yani geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde balmumu heykeli sergilenmeye başlanan oyuncu...

HADİ İPUCU MAGAZİN: GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTANBUL'DAKİ MADAME TUSSAUDS MÜZESİ'NDE HANGİ OYUNCUNUN BALMUMU HEYKELİ SERGİLENMEYE BAŞLANMIŞTIR?

hadi magazin bugün 11.30’da!

İlki 184 yıl önce Londra’da açılan ve şu an İstanbul dahil 24 ayrı ülkede bulunan ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds’un ismini duymayan var mı sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz da bu müzeyle alakalı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır?

HADİ İPUCU CEVABI: MURAT BOZ

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz 7 Mart 1980'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı. Ardından Şans (2009),Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan "Maximum", "Uçurum", "Para Yok", "Özledim", "Sallana Sallana" ve "Adını Bilen Yazsın" şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş" ve "Janti" ise zirveye yerleşti. Şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine odaklanarak Hadi İnşallah (2014),Kardeşim Benim (2016) ve Dönerse Senindir (2016) filmlerinde başrol oynadı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.