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Hadi ipucu sorusu belli oldu. 30 Kasım saat 12.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünki Hadi ipucu sorusu, "Haliç kıyısında bulunan küçültülmüş maketlerin olduğu parkın adı nedir?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI 30 KASIM
Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;
Hadi bugün 12.30’da!
" Ülkemizdeki ve dünyadaki birçok tarihi eseri İstanbul’da gezebiliyorsun. Nasıl mı? Bugünkü ipucumuzla! Tarihi eserlerin orantılı olarak küçültülmüş maketlerinin sergilendiği, Haliç kıyısında bulunan parkın adını biliyor musun?”" denildi.
Hadi ipucu sorusu cevabı: Miniatürk ya da Minyatür
Miniatürk ya da Minyatür
Miniatürk ya da Minyatür Türkiye Park, Türkiye'deki çeşitli yapıtların maketlerinin sergilendiği 60.000 metrekareyle dünyanın en geniş alana kurulmuş minyatür parkıdır. Miniatürk, Haliç kıyısında bulunan eski bir park alanına kurulmuştur. 30 Haziran 2001 tarihinde temeli atılan Miniatürk, 2 Mayıs 2003 tarihinde ziyarete açılmıştır.
Miniaturk 02 Mayıs 2003 tarihinde ziyarete açılmış, "Büyük Ülkenin Küçük Bir Modeli" sloganıyla yola çıkan Miniaturk Türkiye'nin vitrini oldu ve binlerce tarihi eser arasından, bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine ve maketi yapılabilirliğine göre seçilen 122 mimari eserin, 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerine yer verildi. Eserlerin yanındaki sesli rehberlik sistemi de ilk kez Miniaturk'te uygulanıyor. Sistem, dokuz farklı dilde bilgi veriyor. Gücünü ve güzelliğini arkasındaki 3000 yıllık uygarlıklardan alan Miniaturk, hoş bir gezi parkı olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir kültür ve sosyal sorumluluk projesi. Genç kuşaklar ne kadar köklü bir uygarlıkla beslendiklerini Miniaturk'te keşfediyorlar. Yerli ve yabancı turistlerin İstanbul turlarında ilk adres olan Miniaturk, kısa sürede muhteşem bir Türkiye turu atmak isteyenler için de ideal bir mekân, kısacası: Miniaturk de ayrıca Panorama Zafer Müzesi ve Kristal İstanbul Müzelerine yer verilmektedir. Çocukların ve gençlerin hoşça vakit geçireceği oyun alanı, go-card, kumandalı tekne, tranbolin ve bütün alanı boydan boya gezdiren Miniaturk Express tren bulunmaktadır.
Ziyaret bilgileri
Yılın 365 günü açık bir Açık Hava Müzesi olan Miniatürk, resmi tatillerde ve bayramlarda da açık olup girişinde 500 araçlık büyük bir otopark bulunmaktadır. Miniatürk ziyaret girişi için meslek ve diğer kriterlere göre farklı ücret tarifi uygulanmaktadır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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