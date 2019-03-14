- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
14 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu cevabını Instagram hesabından yayınladı. "Geleceğe Dönüş filmini izlediniz mi hadiciler? Bu filmde yer alan hem geleceğe hem de geçmişe yolculuk yapılmasını sağlayan zaman makinesinin kim tarafından icat edildiğini hatırlıyor musunuz?" Şeklinde takipçileri ile paylaştı. 12.30 Hadi ipucu cevabı
HADİ İPUCU CEVABI
Hadi 12.30 ipucu detayları...
14 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: DOKTOR BROWN
HADİ İPUCU SORUSU: GELECEĞE DÖNÜŞ FİLİMİNDE ZAMAN MAKİNESİNİ İCAT EDEN İSİM DR. BROWN
Doktor Emmett Lathrop "Doc" Brown, Geleceğe Dönüş serisindeki kurgusal bir karakterdir. Karakter, serinin 3 filminde de canlandırıcısı olan Christopher Lloyd ile özdeşleşmiştir. Dan Castellaneta tarafından seslendirilen karakter, seriye göre ilk zaman makinesi olan DeLorean'in mucididir. Karakterin görünümü ve tavırlarının Albert Einstein'dan ilham alındığı söylenebilir.[1] Dr. Emmett Brown, Empire dergisinin 2008 yılında yayınladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Film Karakteri (The 100 Greatest Movie Characters of All Time) listesinde 76. sırada yer almıştır
Karakter 1914 yılında doğmuştur. Kendisini "bütün bilimlerin öğrencisi" olarak tanıtması onun tutkulu bir mucit olduğunu göstermektedir. Bilim adamları onun rol modelleridir. Köpeğine verdiği Copernicus ve Einstein isimleri ve laboratuvarında bulunan Isaac Newton, Benjamin Franklin, Thomas Edison ve Albert Einstein portreleri buna kanıt olarak gösterilebilir. Karakterin en sevdiği yazar ise Jules Verne'dir. Jules ve Verne isimlerinde iki çocuğu olması bu sevginin göstergesi olarak kabul edilebilir.
Çevresinde olup bitenleri pek takmayan Emmett Brown'ın garip, eksantrik ve çılgın biri olduğu söylenebilir. Gözlerini fal taşı gibi açıp "Great Scott!" dediği jestiyle akıllarda yer tutar. Pek fazla arkadaşı olmayan karakterin tek arkadaşları Marty ve Marty'nin sevgilisi Jennifer'dır. Buna rağmen filmde Marty ile nasıl tanıştığı anlatılmamaktadır. Fakat filmin senaristleri Robert Zemeckis ve Bob Gale'in açıklamalarına göre birkaç yıl önce Doktor'un yarı zamanlı laboratuvar asistanlığı işiyle ilgilenen birini aramasıyla tanıştıkları söylenebilir.
Serinin son filmi olan Geleceğe Dönüş III'ün son sahnesinde eşi Clara ve çocukları ile birlikte görülmektedir.
14 MART HADİ İPUCU CEVABI YAYINLANDI. HADİ JOKER KODU HENÜZ YAYINLANMAMIŞTIR.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.