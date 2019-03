14 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu cevabını Instagram hesabından yayınladı. "Geleceğe Dönüş filmini izlediniz mi hadiciler? Bu filmde yer alan hem geleceğe hem de geçmişe yolculuk yapılmasını sağlayan zaman makinesinin kim tarafından icat edildiğini hatırlıyor musunuz?" Şeklinde takipçileri ile paylaştı. 12.30 Hadi ipucu cevabı

Doktor Emmett Lathrop "Doc" Brown, Geleceğe Dönüş serisindeki kurgusal bir karakterdir. Karakter, serinin 3 filminde de canlandırıcısı olan Christopher Lloyd ile özdeşleşmiştir. Dan Castellaneta tarafından seslendirilen karakter, seriye göre ilk zaman makinesi olan DeLorean'in mucididir. Karakterin görünümü ve tavırlarının Albert Einstein'dan ilham alındığı söylenebilir.[1] Dr. Emmett Brown, Empire dergisinin 2008 yılında yayınladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Film Karakteri (The 100 Greatest Movie Characters of All Time) listesinde 76. sırada yer almıştır

Karakter 1914 yılında doğmuştur. Kendisini "bütün bilimlerin öğrencisi" olarak tanıtması onun tutkulu bir mucit olduğunu göstermektedir. Bilim adamları onun rol modelleridir. Köpeğine verdiği Copernicus ve Einstein isimleri ve laboratuvarında bulunan Isaac Newton, Benjamin Franklin, Thomas Edison ve Albert Einstein portreleri buna kanıt olarak gösterilebilir. Karakterin en sevdiği yazar ise Jules Verne'dir. Jules ve Verne isimlerinde iki çocuğu olması bu sevginin göstergesi olarak kabul edilebilir.

Çevresinde olup bitenleri pek takmayan Emmett Brown'ın garip, eksantrik ve çılgın biri olduğu söylenebilir. Gözlerini fal taşı gibi açıp "Great Scott!" dediği jestiyle akıllarda yer tutar. Pek fazla arkadaşı olmayan karakterin tek arkadaşları Marty ve Marty'nin sevgilisi Jennifer'dır. Buna rağmen filmde Marty ile nasıl tanıştığı anlatılmamaktadır. Fakat filmin senaristleri Robert Zemeckis ve Bob Gale'in açıklamalarına göre birkaç yıl önce Doktor'un yarı zamanlı laboratuvar asistanlığı işiyle ilgilenen birini aramasıyla tanıştıkları söylenebilir.

Serinin son filmi olan Geleceğe Dönüş III'ün son sahnesinde eşi Clara ve çocukları ile birlikte görülmektedir.

