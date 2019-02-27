Hadi ipucu sorusunda bugün Bir Demet Tiyatro'daki Zabıta İrfan işaret edildi. Hadi ekibinin sosyal medya hesaplarından duyurduğu soru, bugün saat 12.30'daki yarışmada sorulacak. Hadi ipucu sorusu "Bir Demet Tiyatro'da Zabıta İrfan'ı kim canlandırdı?" şeklinde. İşte 27 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı...

HADİ İPUCU SORUCU 27 ŞUBAT

hadi bugün 12.30'da!

1995 yılında başlayıp 2002 yılına kadar süren ve müdavimlik yaratan oyun; Bir Demet Tiyatro'ya kimler ne kadar hakim? Bugünkü ipucumuz oradan geliyor. Zabıta İrfan'ı hatırlıyor musunuz? Peki ya bu karakteri canlandıranı?

HADİ İPUCU CEVABI: ENGİN GÜNAYDIN

ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR?

Engin Günaydın 29 Ocak 1972'de Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşar. Engin Günaydın, Garanti Bankası reklamında da oynadı. Engin Günaydın 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası'nın reklam yüzü oldu, 2009'da da yeni reklamlarında oynadı.

İlk yıllar ve tiyatro kariyerinin başlangıcı

Günaydın, 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa, Tanoba ilçesinde doğdu. İlköğretimi Turhal'da, ortaöğrenimini Erbaa'da tamamlamıştır. Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın'ı konservatuvara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatına ilk girişi yaptı. Ailesi onu meslek sahibi olsun diye ablasının yanına, yani İzmit'e yollamıştır. Fakat o İzmit'te tiyatroya girdi. Oradan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, yatay geçişle Mimar Sinan Konservatuvarı'na girdi.

Engin Günaydın 1996'da profesyonel olarak tiyatroya girmiş, Engin Günaydın ilk tiyatro deneyimini Otogargara'da yaşadı. Daha sonra "Bir Demet Tiyatro"'dan aldığı teklifle buraya geçti. Bir Demet Tiyatro"dan sonra, Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın'la "Aşkım Aşkım" dizisinde Tarık Usta'yı oynadı, aynı yıl Zeki Demirkubuz'un Yazgı'sıyla Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

2001-2004:Zaga

Engin Günaydın, kendini asıl Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga'da kısa skeçlere çıkan Günaydın, Yazı Tura adlı filmde de bir rol kaptı. Bu filmde Sencer karakterini canlandırdı. Ayrıca 2003 yılında "Hadi Uç Bakalım" ve "Alacakaranlık" dizilerinde oynadı.

2004-2009:Avrupa Yakası

Engin Günaydın, asıl çıkışını Gülse Birsel'in kendisini fark etmesiyle Avrupa Yakası'na katılarak yakaladı. Burada "Burhan Altıntop" karakterini canlandırarak büyük ilgi gördü. Dizinin 14 Eylül 2005 tarihindeki 3. Sezon'da giriş yapan Günaydın, dizide İdare Müdürü rolünü canlandırdı ve dizinin 24 Haziran 2009 tarihindeki son bölümüne kadar devam etti.

2011-2012:Muhteşem Yüzyıl

1. Sezon 1. Bölüm'de konuk olarak geldiği saraya 2. Sezon 1. Bölüm (35. Bölüm)'de yerleşmeye karar vermiş ve dizi kadrosuna dahil olmuştur. Daha sonra sözleşmesi bitmiş ve diziden ayrılmıştır.

2013-2014:Galip Derviş

Galip Derviş, Barakuda Film tarafından yapılıp Kanal D'de yayınlanan Polisiye, Komedi türündeki Türk televizyon dizisi. 28 Aralık 2014 tarihinde dizi final yapmıştır.

Filmleri

(2017): Aile Arasında - Fikret, (2017): Nerelerdesiniz - Numan, (2015): İçimdeki Ses - Selim, (2012): Yeraltı - Muharrem, (2009): Vavien - Celal, (2005): Takva - Erol, (2004): Gora - Dergi Editörü, (2004): Yazı Tura - Sencer, (2001): Yazgı (film, 2001) - Necati

BİR DEMET TİYATRO

Bir Demet Tiyatro, ilk kez 1995 yılbaşı gecesi "MTV-Meclis TV" adıyla yayınlanan ve büyük beğeni kazanan oyun. İlk kez 1995 yılbaşı gecesi "MTV-Meclis TV" adıyla yayınlanan ve büyük beğeni kazanan oyun, "Bir Demet Tiyatro" adlı müdavimlik yaratan dizinin 2002 yılına kadar süren keyifli ve hızlı yolculuğunu başlatmış oldu. Her yaştan ve kesimden milyonlarca insanı ekran başına toplayan "Bir Demet Tiyatro", Çıtır Ailesi ve çevresindekilerin başından geçen hayata dair komik olayları konu aldığı bölümleriyle 7 yıl boyunca ekranlarda kalmayı başardı. Dizide oduncu Feriştah karakteri, Yılmaz Erdoğan'ın lisede okurken oturduğu mahalle olan Aydınlıkevler'de bir oduncudan esinlenerek yer aldığı bilinmektedir.

2006 yılının sonbahar aylarında 4 yıllık bir aradan sonra dizi ATV'de ekranlara dönüş yaptı. Olgun Şimşek, Bican Günalan ve Engin Günaydın gibi isimlerin yer almadığı kadro ile yayınlanan dizi bir süre sonra ATV ve diğer yayın organlarına el konulan TMSF'yle anlaşamayınca ekranlara veda etti.